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В Якутске школьник заложил в спорткомплексе муляж взрывного устройства - РИА Новости, 04.03.2025
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14:58 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/jakutsk-2002982286.html
В Якутске школьник заложил в спорткомплексе муляж взрывного устройства
В Якутске школьник заложил в спорткомплексе муляж взрывного устройства - РИА Новости, 04.03.2025
В Якутске школьник заложил в спорткомплексе муляж взрывного устройства
Школьник в Якутске ради шутки заложил в спорткомплексе муляж взрывного устройства, полицейские установили его личность, сообщает пресс-служба МВД России по... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:58:00+03:00
2025-03-04T14:58:00+03:00
происшествия
якутск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЯКУТСК, 4 мар - РИА Новости. Школьник в Якутске ради шутки заложил в спорткомплексе муляж взрывного устройства, полицейские установили его личность, сообщает пресс-служба МВД России по Якутии. "В Якутске полицейские установили школьника, который ради шутки заложил муляж взрывного устройства в спортивном комплексе", - рассказали в ведомстве. Полицейские с кинологами, специалисты регионального управления Росгвардии и все экстренные службы провели эвакуацию посетителей и оцепили территорию. После осмотра устройства выяснилось, что предмет оказался муляжом. "Установлено, что к противоправному деянию причастен учащийся шестого класса одного из образовательных учреждений города Якутск", - говорится в сообщении. Как отметили в МВД, школьник при родителях пояснил, что изготовил и пронес в здание макет устройства ради шутки. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят с подростком профилактическую работу.
https://ria.ru/20241002/kazan-1976035009.html
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происшествия, якутск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Якутск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Якутске школьник заложил в спорткомплексе муляж взрывного устройства

В Якутске школьник ради шутки заложил в спорткомплексе муляж взрывчатки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯКУТСК, 4 мар - РИА Новости. Школьник в Якутске ради шутки заложил в спорткомплексе муляж взрывного устройства, полицейские установили его личность, сообщает пресс-служба МВД России по Якутии.
Якутске полицейские установили школьника, который ради шутки заложил муляж взрывного устройства в спортивном комплексе", - рассказали в ведомстве.
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Полицейские с кинологами, специалисты регионального управления Росгвардии и все экстренные службы провели эвакуацию посетителей и оцепили территорию. После осмотра устройства выяснилось, что предмет оказался муляжом.
"Установлено, что к противоправному деянию причастен учащийся шестого класса одного из образовательных учреждений города Якутск", - говорится в сообщении.
Как отметили в МВД, школьник при родителях пояснил, что изготовил и пронес в здание макет устройства ради шутки. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят с подростком профилактическую работу.
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