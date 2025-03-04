В Ленинградском зоопарке у пары игрунок родились детеныши
В Ленинградском зоопарке у пары обыкновенных игрунок родились два детеныша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет двух детенышей у пары обыкновенных игрунок (семейство маленьких обезьян).
"У пары обыкновенных игрунок Хельги и Лусио снова родились детеныши", - сообщил зоопарк в своем Telegram-канале.
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Два детеныша появились на свет 1 февраля. Питаются малыши сейчас молоком матери и активно пробуют жевать твердую пищу.
"У наших игрунок очень большая и дружная семья. Подросшие дети Хельги и Лусио, как хорошие братья и сестры, принимают активное участие в воспитании малышей… Хоть детеныши еще маленькие и постоянно прячутся, их уже можно увидеть, ведь они регулярно убегают от старших", - отмечают в зоопарке.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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