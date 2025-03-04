Парламент Грузии в I чтении одобрил закон об измене родине
Парламент Грузии в I чтении одобрил закон о возвращении статьи об измене родине
© Getty Images / Santiago UrquijoЗдание парламента Грузии
© Getty Images / Santiago Urquijo
Здание парламента Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 4 мар - РИА Новости. Парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект о возвращении в Уголовный кодекс статьи об измене родине, трансляция прошла в прямом эфире на сайте законодательного органа.
В середине февраля в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что намерены вернуть в уголовный кодекс статью об измене родине.
В поддержку проголосовали 83 депутата, ни одного голоса против.
Один из авторов и инициаторов проекта, председатель парламентского комитета по правам человека Рати Ионатамишвили заявил на заседании, что формулировка законопроекта "измена родине" представлена в точном соответствии с формулировкой, которая была внесена в законодательство в 1991 году первым президентом Грузии Звиадом Гамсахурдиа.
В пояснительной к законопроекту записке отмечено, что статья будет подразумевать нарушение территориальной целостности Грузии, заключение антиконституционного соглашения или переговоров, нарушение внешней безопасности Грузии, проникновение в Службу внешней разведки, нарушение обороноспособности Грузии, разглашение государственных тайн, шпионаж, заговор или мятеж с целью изменения конституционного строя, вступления в иностранную разведслужбу, передачу другой стране военной техники и другие.
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