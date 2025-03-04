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Парламент Грузии в I чтении одобрил закон об измене родине - РИА Новости, 04.03.2025
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18:57 04.03.2025 (обновлено: 19:30 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/gruziya-2003046831.html
Парламент Грузии в I чтении одобрил закон об измене родине
Парламент Грузии в I чтении одобрил закон об измене родине - РИА Новости, 04.03.2025
Парламент Грузии в I чтении одобрил закон об измене родине
Парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект о возвращении в Уголовный кодекс статьи об измене родине, трансляция прошла в прямом эфире на сайте... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T18:57:00+03:00
2025-03-04T19:30:00+03:00
в мире
грузия
звиад гамсахурдиа
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ТБИЛИСИ, 4 мар - РИА Новости. Парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект о возвращении в Уголовный кодекс статьи об измене родине, трансляция прошла в прямом эфире на сайте законодательного органа. В середине февраля в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что намерены вернуть в уголовный кодекс статью об измене родине. В поддержку проголосовали 83 депутата, ни одного голоса против. Один из авторов и инициаторов проекта, председатель парламентского комитета по правам человека Рати Ионатамишвили заявил на заседании, что формулировка законопроекта "измена родине" представлена в точном соответствии с формулировкой, которая была внесена в законодательство в 1991 году первым президентом Грузии Звиадом Гамсахурдиа. В пояснительной к законопроекту записке отмечено, что статья будет подразумевать нарушение территориальной целостности Грузии, заключение антиконституционного соглашения или переговоров, нарушение внешней безопасности Грузии, проникновение в Службу внешней разведки, нарушение обороноспособности Грузии, разглашение государственных тайн, шпионаж, заговор или мятеж с целью изменения конституционного строя, вступления в иностранную разведслужбу, передачу другой стране военной техники и другие.
https://ria.ru/20250304/gruziya-2003030120.html
https://ria.ru/20250227/gruziya-2001960410.html
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в мире, грузия, звиад гамсахурдиа
В мире, Грузия, Звиад Гамсахурдиа
Парламент Грузии в I чтении одобрил закон об измене родине

Парламент Грузии в I чтении одобрил закон о возвращении статьи об измене родине

© Getty Images / Santiago UrquijoЗдание парламента Грузии
Здание парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / Santiago Urquijo
Здание парламента Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 4 мар - РИА Новости. Парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект о возвращении в Уголовный кодекс статьи об измене родине, трансляция прошла в прямом эфире на сайте законодательного органа.
В середине февраля в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что намерены вернуть в уголовный кодекс статью об измене родине.
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Вчера, 17:43
В поддержку проголосовали 83 депутата, ни одного голоса против.
Один из авторов и инициаторов проекта, председатель парламентского комитета по правам человека Рати Ионатамишвили заявил на заседании, что формулировка законопроекта "измена родине" представлена в точном соответствии с формулировкой, которая была внесена в законодательство в 1991 году первым президентом Грузии Звиадом Гамсахурдиа.
В пояснительной к законопроекту записке отмечено, что статья будет подразумевать нарушение территориальной целостности Грузии, заключение антиконституционного соглашения или переговоров, нарушение внешней безопасности Грузии, проникновение в Службу внешней разведки, нарушение обороноспособности Грузии, разглашение государственных тайн, шпионаж, заговор или мятеж с целью изменения конституционного строя, вступления в иностранную разведслужбу, передачу другой стране военной техники и другие.
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