https://ria.ru/20250304/gruziya-2003046831.html

Парламент Грузии в I чтении одобрил закон об измене родине

Парламент Грузии в I чтении одобрил закон об измене родине - РИА Новости, 04.03.2025

Парламент Грузии в I чтении одобрил закон об измене родине

Парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект о возвращении в Уголовный кодекс статьи об измене родине, трансляция прошла в прямом эфире на сайте... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T18:57:00+03:00

2025-03-04T18:57:00+03:00

2025-03-04T19:30:00+03:00

в мире

грузия

звиад гамсахурдиа

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ТБИЛИСИ, 4 мар - РИА Новости. Парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект о возвращении в Уголовный кодекс статьи об измене родине, трансляция прошла в прямом эфире на сайте законодательного органа. В середине февраля в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что намерены вернуть в уголовный кодекс статью об измене родине. В поддержку проголосовали 83 депутата, ни одного голоса против. Один из авторов и инициаторов проекта, председатель парламентского комитета по правам человека Рати Ионатамишвили заявил на заседании, что формулировка законопроекта "измена родине" представлена в точном соответствии с формулировкой, которая была внесена в законодательство в 1991 году первым президентом Грузии Звиадом Гамсахурдиа. В пояснительной к законопроекту записке отмечено, что статья будет подразумевать нарушение территориальной целостности Грузии, заключение антиконституционного соглашения или переговоров, нарушение внешней безопасности Грузии, проникновение в Службу внешней разведки, нарушение обороноспособности Грузии, разглашение государственных тайн, шпионаж, заговор или мятеж с целью изменения конституционного строя, вступления в иностранную разведслужбу, передачу другой стране военной техники и другие.

https://ria.ru/20250304/gruziya-2003030120.html

https://ria.ru/20250227/gruziya-2001960410.html

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в мире, грузия, звиад гамсахурдиа