https://ria.ru/20250304/gramotnost-2003012159.html

Более 6 тысяч липецких школьников посетили лекции по пенсионной грамотности

Более 6 тысяч липецких школьников посетили лекции по пенсионной грамотности - РИА Новости, 04.03.2025

Более 6 тысяч липецких школьников посетили лекции по пенсионной грамотности

Более шести тысяч школьников Липецкой области в 2024 году приняли участие в ежегодной Всероссийской образовательной кампании по повышению пенсионной... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T16:41:00+03:00

2025-03-04T16:41:00+03:00

2025-03-04T16:41:00+03:00

липецкая область

липецкая область

россия

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936670754_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b72cd1708b900bd8c5bce79b71f21504.jpg

ЛИПЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Более шести тысяч школьников Липецкой области в 2024 году приняли участие в ежегодной Всероссийской образовательной кампании по повышению пенсионной грамотности, сообщил губернатор Игорь Артамонов. В течение года ученики образовательных учреждений Липецкой области осваивали информацию, необходимую для выхода на пенсию, уточнил Артамонов. Внимание молодых людей специально фиксировали на том, что для формирования будущей пенсии важно получать "белую" зарплату, а трудоустройство иметь официальное. По окончанию курса школьники получили руководство "Все о будущей пенсии для учебы и жизни". В нем коротко и доступно представлена информация о пенсионном обеспечении в России. "Это очень полезные уроки на будущее для подрастающего поколения липчан. Пенсионная грамотность – это умение планировать личный бюджет с учетом долгосрочных целей, включая накопления на старость. Это вклад в финансовую безопасность и уверенность в будущем", – прокомментировал губернатор Артамонов. Он добавил, что образовательная кампания по повышению пенсионной, социальной и финансовой грамотности среди молодежи продолжится в 2025 году. Старт весенней образовательной недели планируется уже в марте.

https://ria.ru/20250303/aborty-2002814016.html

https://ria.ru/20250228/lipetsk-2002171046.html

липецкая область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, россия, игорь артамонов