https://ria.ru/20250304/gramotnost-2003012159.html
Более 6 тысяч липецких школьников посетили лекции по пенсионной грамотности
Более 6 тысяч липецких школьников посетили лекции по пенсионной грамотности - РИА Новости, 04.03.2025
Более 6 тысяч липецких школьников посетили лекции по пенсионной грамотности
Более шести тысяч школьников Липецкой области в 2024 году приняли участие в ежегодной Всероссийской образовательной кампании по повышению пенсионной... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:41:00+03:00
2025-03-04T16:41:00+03:00
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ЛИПЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Более шести тысяч школьников Липецкой области в 2024 году приняли участие в ежегодной Всероссийской образовательной кампании по повышению пенсионной грамотности, сообщил губернатор Игорь Артамонов. В течение года ученики образовательных учреждений Липецкой области осваивали информацию, необходимую для выхода на пенсию, уточнил Артамонов. Внимание молодых людей специально фиксировали на том, что для формирования будущей пенсии важно получать "белую" зарплату, а трудоустройство иметь официальное. По окончанию курса школьники получили руководство "Все о будущей пенсии для учебы и жизни". В нем коротко и доступно представлена информация о пенсионном обеспечении в России. "Это очень полезные уроки на будущее для подрастающего поколения липчан. Пенсионная грамотность – это умение планировать личный бюджет с учетом долгосрочных целей, включая накопления на старость. Это вклад в финансовую безопасность и уверенность в будущем", – прокомментировал губернатор Артамонов. Он добавил, что образовательная кампания по повышению пенсионной, социальной и финансовой грамотности среди молодежи продолжится в 2025 году. Старт весенней образовательной недели планируется уже в марте.
https://ria.ru/20250303/aborty-2002814016.html
https://ria.ru/20250228/lipetsk-2002171046.html
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липецкая область, россия, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов
Более 6 тысяч липецких школьников посетили лекции по пенсионной грамотности
Свыше 6 тысяч липецких учащихся посетили лекции по пенсионной грамотности
ЛИПЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Более шести тысяч школьников Липецкой области в 2024 году приняли участие в ежегодной Всероссийской образовательной кампании по повышению пенсионной грамотности, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
В течение года ученики образовательных учреждений Липецкой области
осваивали информацию, необходимую для выхода на пенсию, уточнил Артамонов
.
Внимание молодых людей специально фиксировали на том, что для формирования будущей пенсии важно получать "белую" зарплату, а трудоустройство иметь официальное.
По окончанию курса школьники получили руководство "Все о будущей пенсии для учебы и жизни". В нем коротко и доступно представлена информация о пенсионном обеспечении в России
.
"Это очень полезные уроки на будущее для подрастающего поколения липчан. Пенсионная грамотность – это умение планировать личный бюджет с учетом долгосрочных целей, включая накопления на старость. Это вклад в финансовую безопасность и уверенность в будущем", – прокомментировал губернатор Артамонов.
Он добавил, что образовательная кампания по повышению пенсионной, социальной и финансовой грамотности среди молодежи продолжится в 2025 году. Старт весенней образовательной недели планируется уже в марте.