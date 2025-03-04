https://ria.ru/20250304/gosuslugi-2003032375.html

На госуслуги по земле и имуществу Подмосковья приняли 45,9 тысячи заявлений

На госуслуги по земле и имуществу Подмосковья приняли 45,9 тысячи заявлений - РИА Новости, 04.03.2025

На госуслуги по земле и имуществу Подмосковья приняли 45,9 тысячи заявлений

С начала текущего года в Подмосковье приняли 45937 заявлений на государственные услуги по земле и имуществу, сообщает пресс-служба министерства имущественных... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T17:50:00+03:00

2025-03-04T17:50:00+03:00

2025-03-04T17:50:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. С начала текущего года в Подмосковье приняли 45937 заявлений на государственные услуги по земле и имуществу, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. В ведомстве отметили, что услуги, которые предоставляются в сфере имущественно-земельных отношений, можно получить в электронном формате. Большинство из них было подано на перераспределение земель. "На региональном портале госуслуг физические, юридические лица, представители бизнеса могут получить все государственные услуги в имущественно-земельной сфере, к примеру, обратиться за получением земельного участка, помещения, здания в аренду или собственность, согласовать границы участков, заказать выписку из реестра собственности и многое другое", - сказал министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что благодаря возможности подачи заявлений в онлайн-режиме сам процесс получения госуслуг весьма простой и быстрый, а отследить статус своего заявления пользователи всегда могут в личном кабинете. Фирсов подчеркнул, что в 2025 году перед ведомством стоит задача сократить максимальный срок оказания услуг с 15 до 10 рабочих дней. Самой популярной услугой в земельно-имущественной сфере является перераспределение земель. То есть присоединение к существующему земельному участку, который находится в частной собственности, смежной территории из состава муниципальной или государственной земли. Собственник в итоге получает новый больший по площади земельный участок, но при этом за дополнительные сотки нужно заплатить 50% от кадастровой стоимости присоединяемого земельного участка. Так, в январе-феврале этого года данной услугой воспользовались 9600 граждан. Еще одна популярная услуга - предварительное согласование предоставления земельных участков. С начала года услуга предоставлена 8904 раза. Третье место по количеству заявлений занимает услуга по предоставлению земли в аренду и собственность без торгов. За два месяца за услугой обратились 5392 заявителя.

https://ria.ru/20250304/krov-2002985247.html

https://ria.ru/20250304/mostransavto-2002982583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), госуслуги