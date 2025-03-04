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Госкомпании в 2024 году закупили у МСБ товаров и услуг на 9,6 трлн рублей - РИА Новости, 04.03.2025
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09:26 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/goskompanii-2002897616.html
Госкомпании в 2024 году закупили у МСБ товаров и услуг на 9,6 трлн рублей
Госкомпании в 2024 году закупили у МСБ товаров и услуг на 9,6 трлн рублей - РИА Новости, 04.03.2025
Госкомпании в 2024 году закупили у МСБ товаров и услуг на 9,6 трлн рублей
По итогам прошлого года объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса (МСБ) вырос более чем на 20% и впервые превысил 9,6 триллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T09:26:00+03:00
2025-03-04T09:26:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. По итогам прошлого года объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса (МСБ) вырос более чем на 20% и впервые превысил 9,6 триллиона рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Там отметили, что это рекордный показатель с момента введения обязательной 25-процентной квоты на закупки у МСП, за мониторинг которой отвечает Корпорация МСП и уполномоченные региональные органы. Рост произошел за счет существенного увеличения объема закупок в сфере обрабатывающих производств, наращивания поставок высокотехнологичной продукции и разработки отечественных ИТ-решений. "Обеспечение участия малого и среднего бизнеса в закупках госкомпаний – это важная мера развития предпринимательской инициативы в рамках нового федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Сформировался устойчивый тренд на увеличение доли высокотехнологичной продукции в общем объеме закупок у МСП. В 2024 году компании малого и среднего бизнеса поставили крупным госзаказчикам инновационной продукции на сумму порядка 905 миллиардов рублей. Таким образом, растет вклад МСП в развитие приоритетных отраслей для формирования экономики предложения", – прокомментировал зампредседателя правительства РФ Александр Новак, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития РФ. Участие в закупках госкомпаний дает малому и среднему бизнесу стабильный и крупный рынок сбыта, обеспечивая возможности для дальнейшего развития, считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. "В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших договоры с госкомпаниями, выросло на 6,1% по сравнению с 2023 годом и превысило 226 тысяч, что также является рекордным показателем. Это говорит о росте доверия к малому и среднему бизнесу. Предприниматели готовы добросовестно выполнять договоры и эффективно взаимодействовать с крупными заказчиками", – приводит пресс-служба Корпорации МСП слова Исаевича. При этом почти три четверти закупок (более 73% от общего объема) у МСП сформировала продукция производственного назначения. Более чем на треть по сравнению с 2023 годом (до 3,3 триллиона рублей) выросла сумма поставок малого и среднего бизнеса госкомпаниям в сфере обрабатывающих производств. Среди регионов самый высокий объем закупок у МСП отмечен в Москве (3,1 триллиона рублей), Санкт-Петербурге (801,4 миллиарда рублей), Республике Татарстан (552,6 миллиарда рублей), Московской (431,3 миллиарда рублей) и Свердловской (346,9 миллиарда рублей) областях. В топ-10 по приросту объема договоров, по сравнению с 2023 годом, вошли Москва (+1 триллион рублей), Республика Татарстан (+360,9 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (+119,5 миллиарда рублей), Свердловская область (+91,2 миллиарда рублей), Московская область (+69,1 миллиарда рублей), Новосибирская область (+49,7 миллиарда рублей), Тюменская область (+32,8 миллиарда рублей), Пермский край (+31,2 миллиарда рублей), Краснодарский край (+31,1 миллиарда рублей) и Ленинградская область (+28,9 миллиарда рублей). В пресс-службе напомнили, что малый и средний бизнес может стать участником инициированной Минэкономразвития РФ и Корпорацией МСП программы "выращивания" и заключить долгосрочный офсетный договор с одной из госкомпаний. На сегодняшний день уже заключено 16 таких договоров на общую сумму более 6,6 миллиарда рублей. В 2025 году еще девять компаний с госучастием планируют утвердить свои программы "выращивания" поставщиков.
https://ria.ru/20250303/biznes-2002470439.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич, москва, россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич, Москва, Россия
Госкомпании в 2024 году закупили у МСБ товаров и услуг на 9,6 трлн рублей

Госкомпании закупили у МСБ товаров и услуг на 9,6 триллиона рублей в 2024 году

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПФлажок Корпорации МСП
Флажок Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Флажок Корпорации МСП
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. По итогам прошлого года объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса (МСБ) вырос более чем на 20% и впервые превысил 9,6 триллиона рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Там отметили, что это рекордный показатель с момента введения обязательной 25-процентной квоты на закупки у МСП, за мониторинг которой отвечает Корпорация МСП и уполномоченные региональные органы. Рост произошел за счет существенного увеличения объема закупок в сфере обрабатывающих производств, наращивания поставок высокотехнологичной продукции и разработки отечественных ИТ-решений.
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"Обеспечение участия малого и среднего бизнеса в закупках госкомпаний – это важная мера развития предпринимательской инициативы в рамках нового федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Сформировался устойчивый тренд на увеличение доли высокотехнологичной продукции в общем объеме закупок у МСП. В 2024 году компании малого и среднего бизнеса поставили крупным госзаказчикам инновационной продукции на сумму порядка 905 миллиардов рублей. Таким образом, растет вклад МСП в развитие приоритетных отраслей для формирования экономики предложения", – прокомментировал зампредседателя правительства РФ Александр Новак, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития РФ.
Участие в закупках госкомпаний дает малому и среднему бизнесу стабильный и крупный рынок сбыта, обеспечивая возможности для дальнейшего развития, считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
"В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших договоры с госкомпаниями, выросло на 6,1% по сравнению с 2023 годом и превысило 226 тысяч, что также является рекордным показателем. Это говорит о росте доверия к малому и среднему бизнесу. Предприниматели готовы добросовестно выполнять договоры и эффективно взаимодействовать с крупными заказчиками", – приводит пресс-служба Корпорации МСП слова Исаевича.
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При этом почти три четверти закупок (более 73% от общего объема) у МСП сформировала продукция производственного назначения. Более чем на треть по сравнению с 2023 годом (до 3,3 триллиона рублей) выросла сумма поставок малого и среднего бизнеса госкомпаниям в сфере обрабатывающих производств.
Среди регионов самый высокий объем закупок у МСП отмечен в Москве (3,1 триллиона рублей), Санкт-Петербурге (801,4 миллиарда рублей), Республике Татарстан (552,6 миллиарда рублей), Московской (431,3 миллиарда рублей) и Свердловской (346,9 миллиарда рублей) областях.
В топ-10 по приросту объема договоров, по сравнению с 2023 годом, вошли Москва (+1 триллион рублей), Республика Татарстан (+360,9 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (+119,5 миллиарда рублей), Свердловская область (+91,2 миллиарда рублей), Московская область (+69,1 миллиарда рублей), Новосибирская область (+49,7 миллиарда рублей), Тюменская область (+32,8 миллиарда рублей), Пермский край (+31,2 миллиарда рублей), Краснодарский край (+31,1 миллиарда рублей) и Ленинградская область (+28,9 миллиарда рублей).
В пресс-службе напомнили, что малый и средний бизнес может стать участником инициированной Минэкономразвития РФ и Корпорацией МСП программы "выращивания" и заключить долгосрочный офсетный договор с одной из госкомпаний. На сегодняшний день уже заключено 16 таких договоров на общую сумму более 6,6 миллиарда рублей. В 2025 году еще девять компаний с госучастием планируют утвердить свои программы "выращивания" поставщиков.
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