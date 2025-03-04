https://ria.ru/20250304/glemping-2003000614.html
Более 300 номеров в глэмпингах создано в Ярославской области
Более 300 номеров в глэмпингах создано в Ярославской области - РИА Новости, 04.03.2025
Более 300 номеров в глэмпингах создано в Ярославской области
Более 300 номеров в глэмпингах создано в Ярославской области благодаря федеральной поддержке, работа в этом направлении продолжается, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:09:00+03:00
2025-03-04T16:09:00+03:00
2025-03-04T16:09:00+03:00
ярославская область
михаил евраев
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Более 300 номеров в глэмпингах создано в Ярославской области благодаря федеральной поддержке, работа в этом направлении продолжается, сообщил губернатор Михаил Евраев. Евраев написал в своем Telegram-канале, что одним из самых перспективных направлений в сфере туризма в Ярославской области является развитие глэмпингов. "Благодаря федеральной поддержке за последние два года в нашем регионе реализовано 13 проектов, создано более 300 номеров. Современные модульные гостиницы появились в парке отдыха "Николина гора", туристическом кластере Брейтовского округа, экоотеле "Вятское-на-Ухтомке" и других живописных местах Ярославской области", - отметил губернатор. Он подчеркнул, что в этом году по реализуемому в регионе правительством области национальному проекту "Туризм и гостеприимство" инвесторы также имеют возможность получить субсидии на строительство модульных гостиниц. Максимальная сумма компенсации расходов на создание одного номера составляет не более 1,5 миллиона рублей. При этом общая стоимость проекта и количество номеров не ограничены, добавил Михаил Евраев. По словам губернатора, инвесторы всегда смогут получить подробную информацию в региональном министерстве туризма.
https://ria.ru/20241224/turisty-1991097130.html
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михаил евраев, ярославская область
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская область
Более 300 номеров в глэмпингах создано в Ярославской области
Губернатор Евраев: в Ярославской области создано более 300 номеров в глэмпингах
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Более 300 номеров в глэмпингах создано в Ярославской области благодаря федеральной поддержке, работа в этом направлении продолжается, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Евраев
написал в своем Telegram-канале, что одним из самых перспективных направлений в сфере туризма в Ярославской области
является развитие глэмпингов.
"Благодаря федеральной поддержке за последние два года в нашем регионе реализовано 13 проектов, создано более 300 номеров. Современные модульные гостиницы появились в парке отдыха "Николина гора", туристическом кластере Брейтовского округа, экоотеле "Вятское-на-Ухтомке" и других живописных местах Ярославской области", - отметил губернатор.
Он подчеркнул, что в этом году по реализуемому в регионе правительством области национальному проекту "Туризм и гостеприимство" инвесторы также имеют возможность получить субсидии на строительство модульных гостиниц. Максимальная сумма компенсации расходов на создание одного номера составляет не более 1,5 миллиона рублей. При этом общая стоимость проекта и количество номеров не ограничены, добавил Михаил Евраев.
По словам губернатора, инвесторы всегда смогут получить подробную информацию в региональном министерстве туризма.