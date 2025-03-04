https://ria.ru/20250304/glemping-2003000614.html

Более 300 номеров в глэмпингах создано в Ярославской области

Более 300 номеров в глэмпингах создано в Ярославской области - РИА Новости, 04.03.2025

Более 300 номеров в глэмпингах создано в Ярославской области

Более 300 номеров в глэмпингах создано в Ярославской области благодаря федеральной поддержке, работа в этом направлении продолжается, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T16:09:00+03:00

2025-03-04T16:09:00+03:00

2025-03-04T16:09:00+03:00

ярославская область

михаил евраев

ярославская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937411230_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_b1a888c8bb0cb19b8f96130a366fd5a6.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Более 300 номеров в глэмпингах создано в Ярославской области благодаря федеральной поддержке, работа в этом направлении продолжается, сообщил губернатор Михаил Евраев. Евраев написал в своем Telegram-канале, что одним из самых перспективных направлений в сфере туризма в Ярославской области является развитие глэмпингов. "Благодаря федеральной поддержке за последние два года в нашем регионе реализовано 13 проектов, создано более 300 номеров. Современные модульные гостиницы появились в парке отдыха "Николина гора", туристическом кластере Брейтовского округа, экоотеле "Вятское-на-Ухтомке" и других живописных местах Ярославской области", - отметил губернатор. Он подчеркнул, что в этом году по реализуемому в регионе правительством области национальному проекту "Туризм и гостеприимство" инвесторы также имеют возможность получить субсидии на строительство модульных гостиниц. Максимальная сумма компенсации расходов на создание одного номера составляет не более 1,5 миллиона рублей. При этом общая стоимость проекта и количество номеров не ограничены, добавил Михаил Евраев. По словам губернатора, инвесторы всегда смогут получить подробную информацию в региональном министерстве туризма.

https://ria.ru/20241224/turisty-1991097130.html

https://ria.ru/20241219/evraev-1990279678.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил евраев, ярославская область