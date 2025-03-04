В Тюменской области 14 населенных пунктов отключили от газа
В Тюменской области 14 населенных пунктов отключили от газа из-за аварии
© РИА Новости / Григорий Василенко | Перейти в медиабанкТруба с вентилем на газоизмерительной станции
Труба с вентилем на газоизмерительной станции. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 4 мар – РИА Новости. Четырнадцать населенных пунктов в Тюменском муниципальном районе отключены от газоснабжения из-за повреждения газопровода высокого давления на территории города Тюмени, сообщила глава района Ольга Зимина.
"На территории Тюмени в районе Московского тракта повреждён газопровод высокого давления. Под отключение попали 14 населенных пунктов Тюменского района, расположенных по Московскому тракту, в том числе многоквартирные дома и социальные объекты. Начаты аварийно-восстановительные работы. На оперативном дежурстве находятся бригады электрических сетей, так как возрастает потребление электроэнергии", - информирует Зимина в своем Telegram-канале.
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Глава муниципалитета отметила, что ориентировочное время восстановления газоснабжения — к 9:00 (7:00 мск) 5 марта. Решение о приёме детей в школы и детсад будет принято в среду утром после оценки температуры в помещениях.
В связи с повреждением магистрального газопровода прокуратура Тюменской области организовала проверку. В пресс-службе ведомства уточнили, что под отключение попали населенные пункты Московского, Переваловского, Успенского сельских поселений Тюменского района. При проверке будет дана оценка соблюдению допустимой продолжительности предоставления коммунальной услуги по газоснабжению. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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