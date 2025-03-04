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Премьер Финляндии прокомментировал прекращение США военной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
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15:30 04.03.2025 (обновлено: 15:33 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/finlyandiya-2002988148.html
Премьер Финляндии прокомментировал прекращение США военной помощи Украине
Премьер Финляндии прокомментировал прекращение США военной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
Премьер Финляндии прокомментировал прекращение США военной помощи Украине
Финляндия продолжит поддерживать Украину после приостановки военной помощи со стороны США, заявил во вторник финский премьер-министр Петтери Орпо. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T15:30:00+03:00
2025-03-04T15:33:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Финляндия продолжит поддерживать Украину после приостановки военной помощи со стороны США, заявил во вторник финский премьер-министр Петтери Орпо. Ранее во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. "Мы все намерены поддерживать Украину и продолжать поддерживать ее, мы хотим укрепить позиции Украины на фронте и за столом переговоров, чтобы приложить усилия для достижения мира", - сказал Орпо на пресс-конференции по итогам заседания парламентских партий. Трансляцию вели финские СМИ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250303/tramp-2002860038.html
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в мире, украина, сша, россия, петтери орпо, дональд трамп, сергей лавров, нато, финляндия
В мире, Украина, США, Россия, Петтери Орпо, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Финляндия
Премьер Финляндии прокомментировал прекращение США военной помощи Украине

Орпо: Финляндия продолжит поддерживать Украину после приостановки помощи от США

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Финляндии Петтери Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Финляндия продолжит поддерживать Украину после приостановки военной помощи со стороны США, заявил во вторник финский премьер-министр Петтери Орпо.
Ранее во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник.
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"Мы все намерены поддерживать Украину и продолжать поддерживать ее, мы хотим укрепить позиции Украины на фронте и за столом переговоров, чтобы приложить усилия для достижения мира", - сказал Орпо на пресс-конференции по итогам заседания парламентских партий. Трансляцию вели финские СМИ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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Вчера, 12:13
 
В миреУкраинаСШАРоссияПеттери ОрпоДональд ТрампСергей ЛавровНАТОФинляндия
 
 
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