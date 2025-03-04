https://ria.ru/20250304/finlyandiya-2002949798.html

Финская полиция попыталась напугать население "российским влиянием"

Финская полиция попыталась напугать население "российским влиянием" - РИА Новости, 04.03.2025

Финская полиция попыталась напугать население "российским влиянием"

Финская полиция безопасности Supo пытается безосновательно напугать население якобы усилением российского влияния в Европе после окончания СВО, хотя Москва не... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T13:08:00+03:00

2025-03-04T13:08:00+03:00

2025-03-04T13:28:00+03:00

россия

москва

европа

павел кузнецов

владимир путин

такер карлсон

нато

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Финская полиция безопасности Supo пытается безосновательно напугать население якобы усилением российского влияния в Европе после окончания СВО, хотя Москва не раз отмечала, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. "Когда война на Украине закончится, у России освободятся ресурсы для оказания влияния в других (странах - ред.)", - говорится в новом обзоре Supo на 2025 год. По мнению Supo, окончание СВО якобы расширит возможности России для "враждебных действий" в других странах Европы. В качестве доказательства ведомство приводит сообщения о неких диверсионных операциях России, которые Москва не раз опровергала. "Как страна, граничащая с Россией и имеющая выход к Балтийскому морю, Финляндия должна подготовиться к росту российского влияния", - приводятся слова главы Supo Юхи Мартелиуса в пресс-релизе ведомства. Ранее глава военной разведки Швеции Томас Нильссон сделал аналогичное заявление, утверждая, что активность РФ в регионе усилится после завершения спецоперации, и призвал шведов готовиться к "враждебной и непредсказуемой" России. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне, пытаясь тем самым оправдать "скоропалительное" вступление страны в НАТО и рост военных расходов. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250206/finljandija-1997823085.html

https://ria.ru/20240904/finljandija-1970652632.html

https://ria.ru/20240919/finlyandiya-1973715164.html

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россия, москва, европа, павел кузнецов, владимир путин, такер карлсон, нато