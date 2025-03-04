Рейтинг@Mail.ru
Финская полиция попыталась напугать население "российским влиянием" - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 04.03.2025 (обновлено: 13:28 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/finlyandiya-2002949798.html
Финская полиция попыталась напугать население "российским влиянием"
Финская полиция попыталась напугать население "российским влиянием" - РИА Новости, 04.03.2025
Финская полиция попыталась напугать население "российским влиянием"
Финская полиция безопасности Supo пытается безосновательно напугать население якобы усилением российского влияния в Европе после окончания СВО, хотя Москва не... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:08:00+03:00
2025-03-04T13:28:00+03:00
россия
москва
европа
павел кузнецов
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Финская полиция безопасности Supo пытается безосновательно напугать население якобы усилением российского влияния в Европе после окончания СВО, хотя Москва не раз отмечала, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. "Когда война на Украине закончится, у России освободятся ресурсы для оказания влияния в других (странах - ред.)", - говорится в новом обзоре Supo на 2025 год. По мнению Supo, окончание СВО якобы расширит возможности России для "враждебных действий" в других странах Европы. В качестве доказательства ведомство приводит сообщения о неких диверсионных операциях России, которые Москва не раз опровергала. "Как страна, граничащая с Россией и имеющая выход к Балтийскому морю, Финляндия должна подготовиться к росту российского влияния", - приводятся слова главы Supo Юхи Мартелиуса в пресс-релизе ведомства. Ранее глава военной разведки Швеции Томас Нильссон сделал аналогичное заявление, утверждая, что активность РФ в регионе усилится после завершения спецоперации, и призвал шведов готовиться к "враждебной и непредсказуемой" России. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне, пытаясь тем самым оправдать "скоропалительное" вступление страны в НАТО и рост военных расходов. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250206/finljandija-1997823085.html
https://ria.ru/20240904/finljandija-1970652632.html
https://ria.ru/20240919/finlyandiya-1973715164.html
россия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, европа, павел кузнецов, владимир путин, такер карлсон, нато
Россия, Москва, Европа, Павел Кузнецов, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Финская полиция попыталась напугать население "российским влиянием"

Полиция безопасности Финляндии обвинила Россию в усилении влияния в Европе

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Финская полиция безопасности Supo пытается безосновательно напугать население якобы усилением российского влияния в Европе после окончания СВО, хотя Москва не раз отмечала, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ.
«
"Когда война на Украине закончится, у России освободятся ресурсы для оказания влияния в других (странах - ред.)", - говорится в новом обзоре Supo на 2025 год.
Финский военный во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Финляндия готовит граждан к войне, заявил посол Кузнецов
6 февраля, 19:07
По мнению Supo, окончание СВО якобы расширит возможности России для "враждебных действий" в других странах Европы. В качестве доказательства ведомство приводит сообщения о неких диверсионных операциях России, которые Москва не раз опровергала.
«
"Как страна, граничащая с Россией и имеющая выход к Балтийскому морю, Финляндия должна подготовиться к росту российского влияния", - приводятся слова главы Supo Юхи Мартелиуса в пресс-релизе ведомства.
Ранее глава военной разведки Швеции Томас Нильссон сделал аналогичное заявление, утверждая, что активность РФ в регионе усилится после завершения спецоперации, и призвал шведов готовиться к "враждебной и непредсказуемой" России.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне, пытаясь тем самым оправдать "скоропалительное" вступление страны в НАТО и рост военных расходов.
Финско-русская Школа Восточной Финляндии в Лаппеенранте - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
СМИ: в Финляндии намерены закрыть русскую школу из-за "угрозы безопасности"
4 сентября 2024, 23:02
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Город Мариехамн, Аландские острова, Финляндия - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
В Финляндии боятся уязвимости Аландских островов перед Россией, пишут СМИ
19 сентября 2024, 19:34
 
РоссияМоскваЕвропаПавел КузнецовВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала