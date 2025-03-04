https://ria.ru/20250304/fedorischev-2002948902.html
Федорищев дал поручения по новым подходам к бюджетной политике региона
Федорищев дал поручения по новым подходам к бюджетной политике региона - РИА Новости, 04.03.2025
Федорищев дал поручения по новым подходам к бюджетной политике региона
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве, в повестке - обсуждение реализации национальных... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:06:00+03:00
2025-03-04T13:06:00+03:00
2025-03-04T13:06:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве, в повестке - обсуждение реализации национальных проектов, а также рассмотрение ряда обращений граждан, особое внимание было уделено бюджетной политике, сообщает пресс-служба областного правительства. Глава региона подчеркнул, что бюджет должен рассматриваться не только как источник финансирования, но и как программный документ, отражающий достижение целей региона. "У нас есть три документа. Первый – стратегия социально-экономического развития, которая описывает какие цели и как мы должны достигать. Второй – это прогнозы – долгосрочные, краткосрочные, – показывающие тенденции экономики и ресурсную базу, из которой мы исходим. Третий – это бюджет", - пояснил глава региона. Он добавил, что правительство взяло на себя очень большие и серьезные обязательства перед жителями. Все они разные по срокам исполнения. Руководитель области поручил разработать долгосрочный бюджет региона, в котором будут зафиксированы долгосрочные обязательства. "Люди должны увидеть, что мы не просто решения озвучиваем, что мы их принимаем. Эта уверенность должна быть", - отметил губернатор. Также по инициативе Федорищева нововведением станет создание публичного реестра инициатив и обещаний правительства Самарской области. Губернатор поручил разработать публичную карту – интерактивный портал, который будет современным, удобным инструментом, позволяющим получать информацию обо всех принятых решениях и отслеживать статус их исполнения в разрезе муниципальных образований и отраслей. "Иногда кажется, что мы забываем о некоторых вещах, о которых договорились. А люди ждут тех решений, которые озвучили губернатор, правительство, конкретный чиновник. Поэтому у нас должна появиться публичная карта решений правительства Самарской области", - отметил губернатор. Запуск портала запланирован на начало апреля текущего года. В ходе совещания глава региона подчеркнул необходимость изменения подходов к заключению контрактов. С одной стороны, важна полная прозрачность процедур, а с другой – возможность исключать подрядчиков, которые изначально представляют риски невыполнения работ. "Иногда даже на уровне заключения контракта, когда подрядчик вышел по конкурсу и стал победителем, уже видны признаки того, что этот контракт не будет исполнен на 100% и по качеству, и по срокам. Мы не должны допускать такого в принципе", - пояснил Федорищев. Отдельное внимание глава региона акцентировал на работе с подрядчиками.
https://ria.ru/20250227/svo-2001964727.html
https://ria.ru/20250303/yarmarka-2002775091.html
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самарская область, вячеслав федорищев
Самарская область, Вячеслав Федорищев
Федорищев дал поручения по новым подходам к бюджетной политике региона
Федорищев дал поручения по новым подходам к бюджетной политике Самарской области
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве, в повестке - обсуждение реализации национальных проектов, а также рассмотрение ряда обращений граждан, особое внимание было уделено бюджетной политике, сообщает пресс-служба областного правительства.
Глава региона подчеркнул, что бюджет должен рассматриваться не только как источник финансирования, но и как программный документ, отражающий достижение целей региона.
"У нас есть три документа. Первый – стратегия социально-экономического развития, которая описывает какие цели и как мы должны достигать. Второй – это прогнозы – долгосрочные, краткосрочные, – показывающие тенденции экономики и ресурсную базу, из которой мы исходим. Третий – это бюджет", - пояснил глава региона.
Он добавил, что правительство взяло на себя очень большие и серьезные обязательства перед жителями. Все они разные по срокам исполнения. Руководитель области поручил разработать долгосрочный бюджет региона, в котором будут зафиксированы долгосрочные обязательства.
"Люди должны увидеть, что мы не просто решения озвучиваем, что мы их принимаем. Эта уверенность должна быть", - отметил губернатор.
Также по инициативе Федорищева
нововведением станет создание публичного реестра инициатив и обещаний правительства Самарской области
. Губернатор поручил разработать публичную карту – интерактивный портал, который будет современным, удобным инструментом, позволяющим получать информацию обо всех принятых решениях и отслеживать статус их исполнения в разрезе муниципальных образований и отраслей.
"Иногда кажется, что мы забываем о некоторых вещах, о которых договорились. А люди ждут тех решений, которые озвучили губернатор, правительство, конкретный чиновник. Поэтому у нас должна появиться публичная карта решений правительства Самарской области", - отметил губернатор.
Запуск портала запланирован на начало апреля текущего года.
В ходе совещания глава региона подчеркнул необходимость изменения подходов к заключению контрактов. С одной стороны, важна полная прозрачность процедур, а с другой – возможность исключать подрядчиков, которые изначально представляют риски невыполнения работ.
"Иногда даже на уровне заключения контракта, когда подрядчик вышел по конкурсу и стал победителем, уже видны признаки того, что этот контракт не будет исполнен на 100% и по качеству, и по срокам. Мы не должны допускать такого в принципе", - пояснил Федорищев.
Отдельное внимание глава региона акцентировал на работе с подрядчиками.