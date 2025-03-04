Госдума одобрила проект о штрафах за продажу энергетиков детям
ГД приняла в первом чтении проект о штрафах за продажу энергетиков детям
Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект группы депутатов, которым предлагается установить штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям.
Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 14.16.1, устанавливающей ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что законопроект является продолжением системной депутатской работы по защите здоровья граждан России. Он отмечал , что желание "пополнить кассу за счет детей" недопустимо и должно строго наказываться. По его словам, вред от энергетических напитков очевиден: повышение давления и риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета из-за высокого содержания в них сахара, других осложнений.
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