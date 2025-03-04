https://ria.ru/20250304/efimov-2002835016.html

Ефимов: строящаяся школа в Ново-Переделкине готова на 60%

Ефимов: строящаяся школа в Ново-Переделкине готова на 60% - РИА Новости, 04.03.2025

Ефимов: строящаяся школа в Ново-Переделкине готова на 60%

Общая готовность школы на 550 учащихся, строящейся в районе Ново-Переделкино на западе Москвы, составляет 60%, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T10:12:00+03:00

2025-03-04T10:12:00+03:00

2025-03-04T10:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806488_0:86:1645:1011_1920x0_80_0_0_26958b8d44d0f6c5d6d1d1366d5a8102.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Общая готовность школы на 550 учащихся, строящейся в районе Ново-Переделкино на западе Москвы, составляет 60%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Новое современное здание возводят в Ново-Переделкине по адресу: микрорайон 14, корпус 20. Оно войдет в состав образовательного комплекса №1238. Общая площадь четырехэтажного объекта составляет 8,8 тысячи квадратных метров. Сейчас на строительной площадке продолжается монтаж внутренних инженерных систем и фасада, идет отделка помещений. Также более чем на 70% выполнено устройство наружных инженерных сетей. Общая готовность школы – около 60%", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Здание школы, возводимой в рамках городской инвестпрограммы, будет поделено на три функциональные зоны. На первом этаже предусмотрены холл с раздевалками, классы для занятий, а также столовая. На втором – разместятся кабинет биологии, помещения для мероприятий и спортивных занятий. На третьем и четвертом – помимо учебных классов расположатся студия хореографии и медиатека, уточняется в сообщении.Как указывается в нем, архитектурное решение фасада школы будет органично сочетаться с окружающей застройкой. Также будет благоустроена прилегающая территория: здесь появятся площадки для проведения мероприятий, отдыха и занятий спортом.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ключевые стройки Москвы на ближайшие два года. В частности, он включил в перечень северный участок Троицкой линии метро, Национальный космический центр и реконструкцию Московского ипподрома.

https://ria.ru/20250303/efimov-2002741044.html

https://ria.ru/20250303/efimov-2002712269.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы