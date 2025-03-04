https://ria.ru/20250304/diversiya-2002998868.html

ГД одобрила проект об ответственности за несообщение о подготовке диверсии

ГД одобрила проект об ответственности за несообщение о подготовке диверсии - РИА Новости, 04.03.2025

ГД одобрила проект об ответственности за несообщение о подготовке диверсии

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект группы депутатов об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T15:58:00+03:00

2025-03-04T15:58:00+03:00

2025-03-04T15:58:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект группы депутатов об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года за несообщение о подготовке диверсии.Законопроектом предлагается внести изменения в статью 205.6 Уголовного кодекса РФ, дополнив ее наказанием за несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности.Как отмечал ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, сейчас такая ответственность грозит за несообщение, например, о подготовке преступлений террористической направленности. Так, Статья 205.6 предусматривает санкцию вплоть до года лишения свободы. Принятие закона позволит дополнительно обезопасить, в том числе, объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба.Пискарев подчеркивал, что в условиях проведения СВО очень важным является своевременное поступление в правоохранительные органы информации о планируемых взрывах, поджогах или иных действиях, подрывающих экономическую безопасность и обороноспособность страны. При этом, по его словам, рядом граждан факты склонения их к преступной деятельности умалчиваются, что негативно влияет на предотвращение планируемых противником преступлений, этот правовой пробел и призван устранить предлагаемый законопроект.

https://ria.ru/20250304/energetiki-2002970107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, россия, происшествия