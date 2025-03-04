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В офисе Ростехнадзора в Челябинске изымают личные дела сотрудников - РИА Новости, 04.03.2025
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15:23 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/cheljabinsk-2002986814.html
В офисе Ростехнадзора в Челябинске изымают личные дела сотрудников
В офисе Ростехнадзора в Челябинске изымают личные дела сотрудников - РИА Новости, 04.03.2025
В офисе Ростехнадзора в Челябинске изымают личные дела сотрудников
Следственные действия проводятся в офисе уральского управления Ростехнадзора в Челябинске, изымаются личные дела работников, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T15:23:00+03:00
2025-03-04T15:23:00+03:00
происшествия
россия
челябинск
москва
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар – РИА Новости. Следственные действия проводятся в офисе уральского управления Ростехнадзора в Челябинске, изымаются личные дела работников, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. По его данным, следственные мероприятия проводят сотрудники УФСБ по региону и Центрального аппарата СК РФ. "Причиной проведения следственных мероприятий стало возбуждение уголовных дел по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взяток в крупном размере) и части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере) по фактам получения денежных средств за покровительство при выдаче разрешительной технической документации для строительных компаний Челябинской области", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что силовики изымают личные дела сотрудников Ростехнадзора, которые в последующем были назначены на руководящие должности надзорного ведомства в Москве. По его данным, силовики вышли на организатора и покровителя преступной схемы с помощью показаний ранее задержанной Марины Апальковой – экс-главного государственного инспектора челябинского отдела энергонадзора уральского управления Ростехнадзора. Как сообщало СУСК, в отношении экс-госинспектора возбуждены 16 уголовных дел по статье 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, обвиняемая в Челябинске получала лично и через посредника от директора коммерческой организации взятки в общей сумме более 3 миллионов рублей за принуждение к заключению договоров на проведение работ по оценке энергоэффективности объектов строительства.
https://ria.ru/20241224/obyski-1991007306.html
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происшествия, россия, челябинск, москва, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинск, Москва, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В офисе Ростехнадзора в Челябинске изымают личные дела сотрудников

В челябинском офисе Ростехнадзора проводится изъятие личных дел работников

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар – РИА Новости. Следственные действия проводятся в офисе уральского управления Ростехнадзора в Челябинске, изымаются личные дела работников, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По его данным, следственные мероприятия проводят сотрудники УФСБ по региону и Центрального аппарата СК РФ.
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"Причиной проведения следственных мероприятий стало возбуждение уголовных дел по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взяток в крупном размере) и части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере) по фактам получения денежных средств за покровительство при выдаче разрешительной технической документации для строительных компаний Челябинской области", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что силовики изымают личные дела сотрудников Ростехнадзора, которые в последующем были назначены на руководящие должности надзорного ведомства в Москве.
По его данным, силовики вышли на организатора и покровителя преступной схемы с помощью показаний ранее задержанной Марины Апальковой – экс-главного государственного инспектора челябинского отдела энергонадзора уральского управления Ростехнадзора.
Как сообщало СУСК, в отношении экс-госинспектора возбуждены 16 уголовных дел по статье 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, обвиняемая в Челябинске получала лично и через посредника от директора коммерческой организации взятки в общей сумме более 3 миллионов рублей за принуждение к заключению договоров на проведение работ по оценке энергоэффективности объектов строительства.
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ПроисшествияРоссияЧелябинскМоскваФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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