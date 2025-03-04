В Чехию перестала поступать нефть по "Дружбе"
В Чехию перестала поступать нефть по "Дружбе", угрозы дефицита нет
© Andreas RentzРабочие на нефтепроводе "Дружба"
© Andreas Rentz
Рабочие на нефтепроводе "Дружба". Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 4 мар — РИА Новости. Нефть перестала поступать в Чехию по трубопроводу "Дружба", сообщило издание Denník N.
"В Чехию снова перестала поступать нефть из российского нефтепровода "Дружба", подтвердил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек. По его словам, дефицит чешским фирмам и домохозяйствам не грозит", — говорится в публикации.
Влчек заверил, что власти занимаются решением ситуации, но если пауза в поставках будет длительной, то Чехия может воспользоваться нефтепроводом TAL+.
Поставки по "Дружбе" прерывались в начале декабря. Тогда местные СМИ сообщали, что это произошло по административной причине.
Чехия получает по трубопроводу "Дружба" 58 процентов всего объема импортируемой нефти.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.
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