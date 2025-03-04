https://ria.ru/20250304/chekhiya-2003007967.html

В Чехию перестала поступать нефть по "Дружбе"

В Чехию перестала поступать нефть по "Дружбе" - РИА Новости, 04.03.2025

В Чехию перестала поступать нефть по "Дружбе"

Нефть перестала поступать в Чехию по трубопроводу "Дружба", сообщило издание Denník N. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T16:28:00+03:00

2025-03-04T16:28:00+03:00

2025-03-04T17:28:00+03:00

чехия

в мире

нефтепровод "дружба"

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БРАТИСЛАВА, 4 мар — РИА Новости. Нефть перестала поступать в Чехию по трубопроводу "Дружба", сообщило издание Denník N."В Чехию снова перестала поступать нефть из российского нефтепровода "Дружба", подтвердил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек. По его словам, дефицит чешским фирмам и домохозяйствам не грозит", — говорится в публикации.Влчек заверил, что власти занимаются решением ситуации, но если пауза в поставках будет длительной, то Чехия может воспользоваться нефтепроводом TAL+.Поставки по "Дружбе" прерывались в начале декабря. Тогда местные СМИ сообщали, что это произошло по административной причине.Чехия получает по трубопроводу "Дружба" 58 процентов всего объема импортируемой нефти.

https://ria.ru/20250121/neft-1994261885.html

чехия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

чехия, в мире, нефтепровод "дружба"