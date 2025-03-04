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В Чехию перестала поступать нефть по "Дружбе" - РИА Новости, 04.03.2025
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16:28 04.03.2025 (обновлено: 17:28 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/chekhiya-2003007967.html
В Чехию перестала поступать нефть по "Дружбе"
В Чехию перестала поступать нефть по "Дружбе" - РИА Новости, 04.03.2025
В Чехию перестала поступать нефть по "Дружбе"
Нефть перестала поступать в Чехию по трубопроводу "Дружба", сообщило издание Denník N. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:28:00+03:00
2025-03-04T17:28:00+03:00
чехия
в мире
нефтепровод "дружба"
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БРАТИСЛАВА, 4 мар — РИА Новости. Нефть перестала поступать в Чехию по трубопроводу "Дружба", сообщило издание Denník N."В Чехию снова перестала поступать нефть из российского нефтепровода "Дружба", подтвердил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек. По его словам, дефицит чешским фирмам и домохозяйствам не грозит", — говорится в публикации.Влчек заверил, что власти занимаются решением ситуации, но если пауза в поставках будет длительной, то Чехия может воспользоваться нефтепроводом TAL+.Поставки по "Дружбе" прерывались в начале декабря. Тогда местные СМИ сообщали, что это произошло по административной причине.Чехия получает по трубопроводу "Дружба" 58 процентов всего объема импортируемой нефти.
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чехия, в мире, нефтепровод "дружба"
Чехия, В мире, Нефтепровод "Дружба"
В Чехию перестала поступать нефть по "Дружбе"

В Чехию перестала поступать нефть по "Дружбе", угрозы дефицита нет

© Andreas RentzРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Andreas Rentz
Рабочие на нефтепроводе "Дружба". Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 4 мар — РИА Новости. Нефть перестала поступать в Чехию по трубопроводу "Дружба", сообщило издание Denník N.
Чехию снова перестала поступать нефть из российского нефтепровода "Дружба", подтвердил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек. По его словам, дефицит чешским фирмам и домохозяйствам не грозит", — говорится в публикации.
Влчек заверил, что власти занимаются решением ситуации, но если пауза в поставках будет длительной, то Чехия может воспользоваться нефтепроводом TAL+.
Поставки по "Дружбе" прерывались в начале декабря. Тогда местные СМИ сообщали, что это произошло по административной причине.
Чехия получает по трубопроводу "Дружба" 58 процентов всего объема импортируемой нефти.

Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.

Рабочие на платформе насосной станции трубопровода Дружба возле села Бобовичи в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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21 января, 08:00
 
ЧехияВ миреНефтепровод "Дружба"
 
 
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