https://ria.ru/20250304/britaniya-2002938724.html

Стармер заявил, что Британия привержена поддержке Киева

Стармер заявил, что Британия привержена поддержке Киева - РИА Новости, 04.03.2025

Стармер заявил, что Британия привержена поддержке Киева

Великобритания привержена поддержке Киева для достижения долгосрочного мира на Украине, сообщили во вторник в офисе британского премьера Кира Стармера после... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:30:00+03:00

2025-03-04T12:30:00+03:00

2025-03-04T12:30:00+03:00

в мире

украина

киев

сша

кир стармер

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002832820_0:147:2401:1498_1920x0_80_0_0_8fcc022682c19ccdf10df9ff391454ee.jpg

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Великобритания привержена поддержке Киева для достижения долгосрочного мира на Украине, сообщили во вторник в офисе британского премьера Кира Стармера после приостановки США военной помощи Киеву. "Мы остаемся абсолютно привержены достижению долгосрочного мира на Украине и взаимодействуем с ключевыми союзниками в поддержку этих усилий. Это правильно и отвечает нашим интересам", - приводит газета Guardian заявление Даунинг-стрит. Британский премьер ранее неоднократно заявлял, что для обеспечения справедливого мира необходимо поставить Украину в самую сильную позицию, какую только возможно. В офисе Стармера напомнили, что Лондон обязался ежегодно выделять Киеву 3 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи и предоставит Украине кредит на 2,26 миллиарда фунтов с погашением за счет замороженных российских активов. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250303/starmer-2002844006.html

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002903843.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, кир стармер, сергей лавров, нато