Рейтинг@Mail.ru
Стармер заявил, что Британия привержена поддержке Киева - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/britaniya-2002938724.html
Стармер заявил, что Британия привержена поддержке Киева
Стармер заявил, что Британия привержена поддержке Киева - РИА Новости, 04.03.2025
Стармер заявил, что Британия привержена поддержке Киева
Великобритания привержена поддержке Киева для достижения долгосрочного мира на Украине, сообщили во вторник в офисе британского премьера Кира Стармера после... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:30:00+03:00
2025-03-04T12:30:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
кир стармер
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002832820_0:147:2401:1498_1920x0_80_0_0_8fcc022682c19ccdf10df9ff391454ee.jpg
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Великобритания привержена поддержке Киева для достижения долгосрочного мира на Украине, сообщили во вторник в офисе британского премьера Кира Стармера после приостановки США военной помощи Киеву. "Мы остаемся абсолютно привержены достижению долгосрочного мира на Украине и взаимодействуем с ключевыми союзниками в поддержку этих усилий. Это правильно и отвечает нашим интересам", - приводит газета Guardian заявление Даунинг-стрит. Британский премьер ранее неоднократно заявлял, что для обеспечения справедливого мира необходимо поставить Украину в самую сильную позицию, какую только возможно. В офисе Стармера напомнили, что Лондон обязался ежегодно выделять Киеву 3 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи и предоставит Украине кредит на 2,26 миллиарда фунтов с погашением за счет замороженных российских активов. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250303/starmer-2002844006.html
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002903843.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002832820_133:0:2268:1601_1920x0_80_0_0_3b6dbf860d4a71c3f610902d3623e3c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, кир стармер, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Киев, США, Кир Стармер, Сергей Лавров, НАТО
Стармер заявил, что Британия привержена поддержке Киева

Стармер: Британия привержена поддержке Киева для достижения мира на Украине

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Великобритания привержена поддержке Киева для достижения долгосрочного мира на Украине, сообщили во вторник в офисе британского премьера Кира Стармера после приостановки США военной помощи Киеву.
"Мы остаемся абсолютно привержены достижению долгосрочного мира на Украине и взаимодействуем с ключевыми союзниками в поддержку этих усилий. Это правильно и отвечает нашим интересам", - приводит газета Guardian заявление Даунинг-стрит.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Стармер рассчитывает втянуть Трампа на Украину, считает эксперт
3 марта, 20:18
Британский премьер ранее неоднократно заявлял, что для обеспечения справедливого мира необходимо поставить Украину в самую сильную позицию, какую только возможно.
В офисе Стармера напомнили, что Лондон обязался ежегодно выделять Киеву 3 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи и предоставит Украине кредит на 2,26 миллиарда фунтов с погашением за счет замороженных российских активов.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Госдуме отреагировали на приостановку военной помощи США Украине
Вчера, 10:10
 
В миреУкраинаКиевСШАКир СтармерСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала