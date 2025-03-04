https://ria.ru/20250304/biryukov-2002895850.html
Десять коммуникационных коллекторов обновят в Москве в этом году
Десять коммуникационных коллекторов обновят в Москве в этом году - РИА Новости, 04.03.2025
Десять коммуникационных коллекторов обновят в Москве в этом году
Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году выполнят капитальный ремонт и модернизацию десяти коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T09:13:00+03:00
2025-03-04T09:13:00+03:00
2025-03-04T09:14:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году выполнят капитальный ремонт и модернизацию десяти коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице уделяется особое внимание вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В этом году завершим работы в десяти коллекторах общей протяженностью около 28 километров", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что мероприятия, в частности, будут выполнены в коллекторах "Теплый Стан" и "Лужники", комплексе коллекторов "Ярцевский". "В рамках проектов проводится восстановление гидроизоляции сооружений, усиление строительных конструкций, замена технологических и кабельных металлоконструкций, при необходимости обновляем системы пожарной сигнализации и контроля газо-воздушной среды. Расположение коллекторов позволяет выполнять ремонт без разрытий, не нарушая городской ландшафт", - отметил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 819 километров.
https://ria.ru/20250227/moskva-2001877985.html
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
Десять коммуникационных коллекторов обновят в Москве в этом году
Бирюков: десять коммуникационных коллекторов обновят в Москве в этом году
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году выполнят капитальный ремонт и модернизацию десяти коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице уделяется особое внимание вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В этом году завершим работы в десяти коллекторах общей протяженностью около 28 километров", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что мероприятия, в частности, будут выполнены в коллекторах "Теплый Стан" и "Лужники", комплексе коллекторов "Ярцевский".
"В рамках проектов проводится восстановление гидроизоляции сооружений, усиление строительных конструкций, замена технологических и кабельных металлоконструкций, при необходимости обновляем системы пожарной сигнализации и контроля газо-воздушной среды. Расположение коллекторов позволяет выполнять ремонт без разрытий, не нарушая городской ландшафт", - отметил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 819 километров.