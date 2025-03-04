https://ria.ru/20250304/baffetty-2002976178.html

"Это акт войны". Миллиардер Баффетт высказался о пошлинах США

"Это акт войны". Миллиардер Баффетт высказался о пошлинах США - РИА Новости, 04.03.2025

"Это акт войны". Миллиардер Баффетт высказался о пошлинах США

Один из богатейших людей мира, американский предприниматель Уоррен Баффетт заявил, что введение США пошлин является "актом войны" и предостерег от их... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:28:00+03:00

2025-03-04T14:28:00+03:00

2025-03-04T14:28:00+03:00

сша

канада

китай

дональд трамп

илон маск

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Один из богатейших людей мира, американский предприниматель Уоррен Баффетт заявил, что введение США пошлин является "актом войны" и предостерег от их последствий для экономики страны. США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. "Пошлины – это, по сути, акт войны в определенной степени. У нас уже был большой опыт с ними", — отметил Баффетт в интервью CBS News, отвечая на вопрос о влиянии торговых барьеров на экономику. Говоря о возможном влиянии новых тарифов на инфляцию, миллиардер подчеркнул, что они фактически выступают в роли скрытого налога. "Со временем они превращаются в налог на товары. Это же не зубная фея их оплачивает", — пошутил он. При этом Баффетт отказался комментировать экономическую политику Вашингтона и инициативы советника президента США Дональда Трампа Илона Маска по сокращению государственных расходов. Однако он подчеркнул, что продолжает верить в американский бизнес. "Большая часть денег, которыми я управляю, всегда будет инвестирована в Соединенные Штаты", — заявил он.

https://ria.ru/20250304/tryudo-2002884281.html

https://ria.ru/20250303/tramp-2002861765.html

сша

канада

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сша, канада, китай, дональд трамп, илон маск, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире