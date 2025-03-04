https://ria.ru/20250304/baffetty-2002976178.html
"Это акт войны". Миллиардер Баффетт высказался о пошлинах США
"Это акт войны". Миллиардер Баффетт высказался о пошлинах США - РИА Новости, 04.03.2025
"Это акт войны". Миллиардер Баффетт высказался о пошлинах США
Один из богатейших людей мира, американский предприниматель Уоррен Баффетт заявил, что введение США пошлин является "актом войны" и предостерег от их... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:28:00+03:00
2025-03-04T14:28:00+03:00
2025-03-04T14:28:00+03:00
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Один из богатейших людей мира, американский предприниматель Уоррен Баффетт заявил, что введение США пошлин является "актом войны" и предостерег от их последствий для экономики страны. США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. "Пошлины – это, по сути, акт войны в определенной степени. У нас уже был большой опыт с ними", — отметил Баффетт в интервью CBS News, отвечая на вопрос о влиянии торговых барьеров на экономику. Говоря о возможном влиянии новых тарифов на инфляцию, миллиардер подчеркнул, что они фактически выступают в роли скрытого налога. "Со временем они превращаются в налог на товары. Это же не зубная фея их оплачивает", — пошутил он. При этом Баффетт отказался комментировать экономическую политику Вашингтона и инициативы советника президента США Дональда Трампа Илона Маска по сокращению государственных расходов. Однако он подчеркнул, что продолжает верить в американский бизнес. "Большая часть денег, которыми я управляю, всегда будет инвестирована в Соединенные Штаты", — заявил он.
https://ria.ru/20250304/tryudo-2002884281.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, канада, китай, дональд трамп, илон маск, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Канада, Китай, Дональд Трамп, Илон Маск, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
"Это акт войны". Миллиардер Баффетт высказался о пошлинах США
Американский миллиардер Баффетт назвал введение пошлин США на импорт актом войны
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Один из богатейших людей мира, американский предприниматель Уоррен Баффетт заявил, что введение США пошлин является "актом войны" и предостерег от их последствий для экономики страны.
США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа.
"Пошлины – это, по сути, акт войны в определенной степени. У нас уже был большой опыт с ними", — отметил Баффетт в интервью CBS News, отвечая на вопрос о влиянии торговых барьеров на экономику.
Говоря о возможном влиянии новых тарифов на инфляцию, миллиардер подчеркнул, что они фактически выступают в роли скрытого налога. "Со временем они превращаются в налог на товары. Это же не зубная фея их оплачивает", — пошутил он.
При этом Баффетт отказался комментировать экономическую политику Вашингтона и инициативы советника президента США Дональда Трампа Илона Маска по сокращению государственных расходов. Однако он подчеркнул, что продолжает верить в американский бизнес.
"Большая часть денег, которыми я управляю, всегда будет инвестирована в Соединенные Штаты", — заявил он.