https://ria.ru/20250304/avtodilery-2002875392.html

Автодилеры могут ввести скидки на новые машины из-за загрузки складов

Автодилеры могут ввести скидки на новые машины из-за загрузки складов - РИА Новости, 04.03.2025

Автодилеры могут ввести скидки на новые машины из-за загрузки складов

Затоваривание дилерских и дистрибьюторских складов послужит причиной для введения российскими дилерами скидок и акций на покупку новых автомобилей в марте этого РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T03:11:00+03:00

2025-03-04T03:11:00+03:00

2025-03-04T03:11:00+03:00

экономика

авто

николай иванов

российские автомобильные дилеры

рольф

авилон

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Затоваривание дилерских и дистрибьюторских складов послужит причиной для введения российскими дилерами скидок и акций на покупку новых автомобилей в марте этого года, сообщили РИА Новости опрошенные автомобильные дилеры. В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) рассказали, что из-за снижения доступности автокредитования и покупательской способности на складах дилеров сохраняются значительные запасы автомобилей. "Непосредственно снижения цен от производителей не ожидается. Скорее всего, в таких случаях сами дилеры предлагают скидки и акционные предложения покупателям", - добавили там. По словам директора департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николая Иванова, начиная с марта производители и сам дилер будут вводить дополнительные скидки из-за затоваривания на дилерских и дистрибьюторских складах. "В марте мы планируем показать привлекательное ценовое предложение как на автомобили, ввезенные параллельным импортом, так и на официальные франшизы. Главная причина - это затоваривание складов. Февральские результаты продаж показали себя не лучшим образом. И у всех стоит задача разгрузить склад", - сказал Иванов. Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев при этом считает, что в марте будут происходить точечные меры поддержки от некоторых производителей, преимущественно в массовом сегменте, направленные на выравнивание сниженных темпов продаж. "В марте цены на новые автомобили останутся стабильными, так как весомых причин для снижения стоимости немного. Повышение ставок утильсбора еще не полностью отыграно в ценах. Динамика курса валют окажет влияние на цены в перспективе нескольких месяцев, логистическое плечо для новых машин составляет три месяца", - уточнил он.

https://ria.ru/20250226/tekhosmotr-1730765373.html

https://ria.ru/20250225/avtomobil-1762090465.html

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экономика, авто, николай иванов, российские автомобильные дилеры, рольф , авилон