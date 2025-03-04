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Премьер Австралии допустил возможность отправки миротворцев на Украину
Премьер Австралии допустил возможность отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 04.03.2025
Премьер Австралии допустил возможность отправки миротворцев на Украину
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что допускает возможность отправки миротворцев на Украину, сообщает австралийский телеканал ABC. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T08:27:00+03:00
2025-03-04T08:27:00+03:00
2025-03-04T08:27:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что допускает возможность отправки миротворцев на Украину, сообщает австралийский телеканал ABC. "В настоящее время идет обсуждение потенциального миротворчества, и с точки зрения моего правительства мы открыты для рассмотрения любых предложений в будущем", — заявил Альбанезе. Премьер-министр подчеркнул, что Австралия "готова помочь" Украине. Он также отметил, что австралийские миротворцы сыграли роль в "стабилизации" нескольких других зарубежных стран в последние десятилетия. "Для начала, Австралия исторически играла важную роль в таких областях, как Африка, Кипр, в ряде сфер деятельности миротворчества", — пояснил Альбанезе. Другую точку зрения высказал лидер оппозиции Австралии Питер Даттон. По данным ABC, он неоднократно поддерживал оказание военной помощи Киеву. Но во вторник утром он заявил журналистам, что, хотя австралийские войска "должны продолжать обучать украинских солдат", отправка миротворцев должна быть "предоставлена Европе", если будет достигнуто соглашение между Украиной и Россией. "Что касается того, должны ли мы иметь войска на земле на Украине, я так не считаю", — отметил Даттон.
https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html
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в мире, австралия, украина, африка, энтони альбанезе
В мире, Австралия, Украина, Африка, Энтони Альбанезе
Премьер Австралии допустил возможность отправки миротворцев на Украину
Премьер Австралии Альбанезе допустил возможность отправки миротворцев на Украину