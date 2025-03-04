https://ria.ru/20250304/avstraliya-2002891160.html

Премьер Австралии допустил возможность отправки миротворцев на Украину

Премьер Австралии допустил возможность отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 04.03.2025

Премьер Австралии допустил возможность отправки миротворцев на Украину

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что допускает возможность отправки миротворцев на Украину, сообщает австралийский телеканал ABC. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T08:27:00+03:00

2025-03-04T08:27:00+03:00

2025-03-04T08:27:00+03:00

в мире

австралия

украина

африка

энтони альбанезе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789925628_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_e2be6253e5c653dec9d4525c767ff90b.jpg

ДЖАКАРТА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что допускает возможность отправки миротворцев на Украину, сообщает австралийский телеканал ABC. "В настоящее время идет обсуждение потенциального миротворчества, и с точки зрения моего правительства мы открыты для рассмотрения любых предложений в будущем", — заявил Альбанезе. Премьер-министр подчеркнул, что Австралия "готова помочь" Украине. Он также отметил, что австралийские миротворцы сыграли роль в "стабилизации" нескольких других зарубежных стран в последние десятилетия. "Для начала, Австралия исторически играла важную роль в таких областях, как Африка, Кипр, в ряде сфер деятельности миротворчества", — пояснил Альбанезе. Другую точку зрения высказал лидер оппозиции Австралии Питер Даттон. По данным ABC, он неоднократно поддерживал оказание военной помощи Киеву. Но во вторник утром он заявил журналистам, что, хотя австралийские войска "должны продолжать обучать украинских солдат", отправка миротворцев должна быть "предоставлена ​​Европе", если будет достигнуто соглашение между Украиной и Россией. "Что касается того, должны ли мы иметь войска на земле на Украине, я так не считаю", — отметил Даттон.

https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html

https://ria.ru/20250228/mirotvortsy-2002241461.html

австралия

украина

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австралия, украина, африка, энтони альбанезе