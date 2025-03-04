https://ria.ru/20250304/artilleristy-2002880241.html

Артиллеристы "Запада" уничтожили гаубицу М777 и пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы "Запада" уничтожили гаубицу М777 и пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 04.03.2025

Артиллеристы "Запада" уничтожили гаубицу М777 и пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы 25-й общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили минометные позиции, американскую гаубицу М777 и пункт управления БПЛА на... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T05:14:00+03:00

2025-03-04T05:14:00+03:00

2025-03-04T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Артиллеристы 25-й общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили минометные позиции, американскую гаубицу М777 и пункт управления БПЛА на краснолиманском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированную гаубицу М777, боевую бронированную машину, радиолокационную станцию, пункт управления БПЛА и опорный пункт с живой силой подразделения ВСУ", - сообщили в МО. В оборонном ведомстве уточнили, что артиллеристы группировки работают в круглосуточном режиме. "Точное попадание в цель на дистанции около 20 километров вызвало сильный пожар и детонацию имеющегося на опорном пункте боекомплекта противника. Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило поразить цели минимальным количеством боеприпасов", - дополнили в МО.

https://ria.ru/20250304/grad-2002879901.html

https://ria.ru/20250304/bespilotnik-2002880031.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины