Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы "Запада" уничтожили гаубицу М777 и пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/artilleristy-2002880241.html
Артиллеристы "Запада" уничтожили гаубицу М777 и пункт управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы "Запада" уничтожили гаубицу М777 и пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 04.03.2025
Артиллеристы "Запада" уничтожили гаубицу М777 и пункт управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы 25-й общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили минометные позиции, американскую гаубицу М777 и пункт управления БПЛА на... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T05:14:00+03:00
2025-03-04T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990600752_0:209:3139:1974_1920x0_80_0_0_56947b8061dbe0ae49c79e041aca3620.jpg
ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Артиллеристы 25-й общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили минометные позиции, американскую гаубицу М777 и пункт управления БПЛА на краснолиманском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированную гаубицу М777, боевую бронированную машину, радиолокационную станцию, пункт управления БПЛА и опорный пункт с живой силой подразделения ВСУ", - сообщили в МО. В оборонном ведомстве уточнили, что артиллеристы группировки работают в круглосуточном режиме. "Точное попадание в цель на дистанции около 20 километров вызвало сильный пожар и детонацию имеющегося на опорном пункте боекомплекта противника. Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило поразить цели минимальным количеством боеприпасов", - дополнили в МО.
https://ria.ru/20250304/grad-2002879901.html
https://ria.ru/20250304/bespilotnik-2002880031.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990600752_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b66bfe5f0de2aec1f738983cc9484f17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Артиллеристы "Запада" уничтожили гаубицу М777 и пункт управления БПЛА ВСУ

Минобороны: артиллеристы уничтожили гаубицу М777 и пункт управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Артиллеристы 25-й общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили минометные позиции, американскую гаубицу М777 и пункт управления БПЛА на краснолиманском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированную гаубицу М777, боевую бронированную машину, радиолокационную станцию, пункт управления БПЛА и опорный пункт с живой силой подразделения ВСУ", - сообщили в МО.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Расчет РСЗО "Град" уничтожил скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
05:08
В оборонном ведомстве уточнили, что артиллеристы группировки работают в круглосуточном режиме.
"Точное попадание в цель на дистанции около 20 километров вызвало сильный пожар и детонацию имеющегося на опорном пункте боекомплекта противника. Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило поразить цели минимальным количеством боеприпасов", - дополнили в МО.
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Зенитчики группировки войск "Центр" сбили разведывательный беспилотник ВСУ
05:10
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала