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Глава Мордовии обсудил развитие АПК региона с главой Минсельхоза РФ - РИА Новости, 04.03.2025
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
20:48 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/apk-2003067997.html
Глава Мордовии обсудил развитие АПК региона с главой Минсельхоза РФ
Глава Мордовии обсудил развитие АПК региона с главой Минсельхоза РФ - РИА Новости, 04.03.2025
Глава Мордовии обсудил развитие АПК региона с главой Минсельхоза РФ
Глава Мордовии Артём Здунов обсудил актуальные направления развития АПК и планы по реализации инвестпроектов с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T20:48:00+03:00
2025-03-04T20:48:00+03:00
республика мордовия
россия
артем здунов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
оксана лут
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил актуальные направления развития АПК и планы по реализации инвестпроектов с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут, которая прибыла в регион с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы республики. "Лут отметила успехи республики в АПК, в том числе в животноводстве и растениеводстве, а также в переработке сельхозпродукции. Министр особо отметила работу региона по программе развития сельских территорий, которая позволяет обновлять социальную инфраструктуру на селе. Мордовия - активный участник этой программы, с 2020 года финансирование по этому направлению превысило 7 миллиардов рублей. Эти средства направлены на улучшение качества жизни сельских жителей", - говорится в сообщении. Здунов поблагодарил министра сельского хозяйства РФ за личный визит в регион и подчеркнул, что АПК - стратегическая отрасль для республики. "Мордовия надежно обеспечивает продовольственную безопасность страны - сельское хозяйство демонстрирует устойчивую положительную динамику. Наращиваются объемы импортозамещения в животноводстве, перерабатывающей промышленности. Мордовия входит в число регионов-лидеров по производству основных видов продукции в расчете на душу населения. Одним из важных направлений стало органическое сельское хозяйство. Это инструмент стимулирования малого и среднего предпринимательства, фермерских хозяйств, развития сельского туризма и повышения занятости на селе", - отмечается в сообщении. Глава Мордовии также подчеркнул, что благодаря программе "Комплексное развитие сельских территорий" в республике ведется беспрецедентное строительство - с начала прошлого года в общей сложности это более 55 объектов с объёмом финансирования свыше 2,2 миллиарда рублей. Кроме того, в отрасли реализуются крупные инвестпроекты. Например, в 2024 году группа компаний "Талина" запустила два масштабных производства - завод по производству мясных снеков и производство сухих кормов для домашних животных. В этом году будет запущено еще одно производство влажных кормов в Рузаевке. В Саранске также состоялось заседание оперативного штаба Минсельхоза РФ, основной темой которого стала подготовка регионов к весенне-полевым работам и обеспеченность материально-техническими ресурсами. Как рассказал Здунов, в Мордовии в 2025 году для проведения посевной кампании запланировано финансирование в размере 9,6 миллиарда рублей, предстоит посеять 499 тысяч гектаров яровых культур. Регион обеспечен семенами яровых зерновых и зернобобовых. Подготовлено 92% сельскохозяйственных машин, необходимых для проведения весенне-полевых работ. Всего планируется задействовать свыше 5 тысяч единиц техники, идёт приобретение горюче-смазочных материалов. "Мордовия готова к проведению весеннего посева 2025 года. Все необходимые мероприятия для обеспечения успешного старта аграрного сезона будут предприняты", - заверил Здунов.
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россия, артем здунов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), оксана лут, республика мордовия
Республика Мордовия, Россия, Артем Здунов, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Оксана Лут, Республика Мордовия
Глава Мордовии обсудил развитие АПК региона с главой Минсельхоза РФ

Глава Мордовии Здунов обсудил развитие АПК региона с главой Минсельхоза Лут

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил актуальные направления развития АПК и планы по реализации инвестпроектов с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут, которая прибыла в регион с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы республики.
"Лут отметила успехи республики в АПК, в том числе в животноводстве и растениеводстве, а также в переработке сельхозпродукции. Министр особо отметила работу региона по программе развития сельских территорий, которая позволяет обновлять социальную инфраструктуру на селе. Мордовия - активный участник этой программы, с 2020 года финансирование по этому направлению превысило 7 миллиардов рублей. Эти средства направлены на улучшение качества жизни сельских жителей", - говорится в сообщении.
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Здунов поблагодарил министра сельского хозяйства РФ за личный визит в регион и подчеркнул, что АПК - стратегическая отрасль для республики.
"Мордовия надежно обеспечивает продовольственную безопасность страны - сельское хозяйство демонстрирует устойчивую положительную динамику. Наращиваются объемы импортозамещения в животноводстве, перерабатывающей промышленности. Мордовия входит в число регионов-лидеров по производству основных видов продукции в расчете на душу населения. Одним из важных направлений стало органическое сельское хозяйство. Это инструмент стимулирования малого и среднего предпринимательства, фермерских хозяйств, развития сельского туризма и повышения занятости на селе", - отмечается в сообщении.
Глава Мордовии также подчеркнул, что благодаря программе "Комплексное развитие сельских территорий" в республике ведется беспрецедентное строительство - с начала прошлого года в общей сложности это более 55 объектов с объёмом финансирования свыше 2,2 миллиарда рублей. Кроме того, в отрасли реализуются крупные инвестпроекты. Например, в 2024 году группа компаний "Талина" запустила два масштабных производства - завод по производству мясных снеков и производство сухих кормов для домашних животных. В этом году будет запущено еще одно производство влажных кормов в Рузаевке.
В Саранске также состоялось заседание оперативного штаба Минсельхоза РФ, основной темой которого стала подготовка регионов к весенне-полевым работам и обеспеченность материально-техническими ресурсами. Как рассказал Здунов, в Мордовии в 2025 году для проведения посевной кампании запланировано финансирование в размере 9,6 миллиарда рублей, предстоит посеять 499 тысяч гектаров яровых культур. Регион обеспечен семенами яровых зерновых и зернобобовых. Подготовлено 92% сельскохозяйственных машин, необходимых для проведения весенне-полевых работ. Всего планируется задействовать свыше 5 тысяч единиц техники, идёт приобретение горюче-смазочных материалов.
"Мордовия готова к проведению весеннего посева 2025 года. Все необходимые мероприятия для обеспечения успешного старта аграрного сезона будут предприняты", - заверил Здунов.
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Республика МордовияРоссияАртем ЗдуновМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Оксана ЛутРеспублика Мордовия
 
 
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