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Глава Мордовии обсудил развитие АПК региона с главой Минсельхоза РФ

Глава Мордовии обсудил развитие АПК региона с главой Минсельхоза РФ - РИА Новости, 04.03.2025

Глава Мордовии обсудил развитие АПК региона с главой Минсельхоза РФ

Глава Мордовии Артём Здунов обсудил актуальные направления развития АПК и планы по реализации инвестпроектов с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T20:48:00+03:00

2025-03-04T20:48:00+03:00

2025-03-04T20:48:00+03:00

республика мордовия

россия

артем здунов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

оксана лут

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил актуальные направления развития АПК и планы по реализации инвестпроектов с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут, которая прибыла в регион с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы республики. "Лут отметила успехи республики в АПК, в том числе в животноводстве и растениеводстве, а также в переработке сельхозпродукции. Министр особо отметила работу региона по программе развития сельских территорий, которая позволяет обновлять социальную инфраструктуру на селе. Мордовия - активный участник этой программы, с 2020 года финансирование по этому направлению превысило 7 миллиардов рублей. Эти средства направлены на улучшение качества жизни сельских жителей", - говорится в сообщении. Здунов поблагодарил министра сельского хозяйства РФ за личный визит в регион и подчеркнул, что АПК - стратегическая отрасль для республики. "Мордовия надежно обеспечивает продовольственную безопасность страны - сельское хозяйство демонстрирует устойчивую положительную динамику. Наращиваются объемы импортозамещения в животноводстве, перерабатывающей промышленности. Мордовия входит в число регионов-лидеров по производству основных видов продукции в расчете на душу населения. Одним из важных направлений стало органическое сельское хозяйство. Это инструмент стимулирования малого и среднего предпринимательства, фермерских хозяйств, развития сельского туризма и повышения занятости на селе", - отмечается в сообщении. Глава Мордовии также подчеркнул, что благодаря программе "Комплексное развитие сельских территорий" в республике ведется беспрецедентное строительство - с начала прошлого года в общей сложности это более 55 объектов с объёмом финансирования свыше 2,2 миллиарда рублей. Кроме того, в отрасли реализуются крупные инвестпроекты. Например, в 2024 году группа компаний "Талина" запустила два масштабных производства - завод по производству мясных снеков и производство сухих кормов для домашних животных. В этом году будет запущено еще одно производство влажных кормов в Рузаевке. В Саранске также состоялось заседание оперативного штаба Минсельхоза РФ, основной темой которого стала подготовка регионов к весенне-полевым работам и обеспеченность материально-техническими ресурсами. Как рассказал Здунов, в Мордовии в 2025 году для проведения посевной кампании запланировано финансирование в размере 9,6 миллиарда рублей, предстоит посеять 499 тысяч гектаров яровых культур. Регион обеспечен семенами яровых зерновых и зернобобовых. Подготовлено 92% сельскохозяйственных машин, необходимых для проведения весенне-полевых работ. Всего планируется задействовать свыше 5 тысяч единиц техники, идёт приобретение горюче-смазочных материалов. "Мордовия готова к проведению весеннего посева 2025 года. Все необходимые мероприятия для обеспечения успешного старта аграрного сезона будут предприняты", - заверил Здунов.

https://ria.ru/20250218/mordovija-2000009018.html

https://ria.ru/20250226/mordoviya-2001820081.html

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россия, артем здунов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), оксана лут, республика мордовия