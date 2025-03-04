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Смоленский стадион "Спартак" возвращен в областную собственность - РИА Новости, 04.03.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:56 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/anokhin-2003061289.html
Смоленский стадион "Спартак" возвращен в областную собственность
Смоленский стадион "Спартак" возвращен в областную собственность - РИА Новости, 04.03.2025
Смоленский стадион "Спартак" возвращен в областную собственность
Стадион "Спартак" в Смоленске возвращен в областную собственность, он будет закреплен за детской спортивной школой "Юность России", сообщил в своем... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T19:56:00+03:00
2025-03-04T19:56:00+03:00
смоленская область
смоленск
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Стадион "Спартак" в Смоленске возвращен в областную собственность, он будет закреплен за детской спортивной школой "Юность России", сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Этот спортивный объект - символ энергии и спортивного духа нескольких поколений жителей. В последние десятилетия он был в частных руках и оказался в запустении. Мы на протяжении долгого времени вели переговоры с нынешним собственником. Договоренности достигнуты - стадион возвращен в областную собственность... Теперь нас ждет возрождение "Спартака", а сам стадион — новая полноценная жизнь", - написал Анохин. По словам губернатора, стадион будет закреплен за детской спортивной школой "Юность России". "Впереди работы по обследованию и проектированию. Все это значит, что мы возрождаем в нашем регионе не только хоккейную, но и футбольную жизнь", - резюмировал Анохин.
https://ria.ru/20250303/anokhin-2002843637.html
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смоленск, смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленск, Смоленская область, Василий Анохин
Смоленский стадион "Спартак" возвращен в областную собственность

Анохин: стадион "Спартак" в Смоленске возвращен в областную собственность

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Стадион "Спартак" в Смоленске возвращен в областную собственность, он будет закреплен за детской спортивной школой "Юность России", сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Этот спортивный объект - символ энергии и спортивного духа нескольких поколений жителей. В последние десятилетия он был в частных руках и оказался в запустении. Мы на протяжении долгого времени вели переговоры с нынешним собственником. Договоренности достигнуты - стадион возвращен в областную собственность... Теперь нас ждет возрождение "Спартака", а сам стадион — новая полноценная жизнь", - написал Анохин.
По словам губернатора, стадион будет закреплен за детской спортивной школой "Юность России".
"Впереди работы по обследованию и проектированию. Все это значит, что мы возрождаем в нашем регионе не только хоккейную, но и футбольную жизнь", - резюмировал Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Дни Смоленской области пройдут в Совете Федерации 24-26 марта
3 марта, 20:13
 
Смоленская областьСмоленскСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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