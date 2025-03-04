https://ria.ru/20250304/anokhin-2003061289.html

Смоленский стадион "Спартак" возвращен в областную собственность

Смоленский стадион "Спартак" возвращен в областную собственность - РИА Новости, 04.03.2025

Смоленский стадион "Спартак" возвращен в областную собственность

Стадион "Спартак" в Смоленске возвращен в областную собственность, он будет закреплен за детской спортивной школой "Юность России", сообщил в своем... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T19:56:00+03:00

2025-03-04T19:56:00+03:00

2025-03-04T19:56:00+03:00

смоленская область

смоленск

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Стадион "Спартак" в Смоленске возвращен в областную собственность, он будет закреплен за детской спортивной школой "Юность России", сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Этот спортивный объект - символ энергии и спортивного духа нескольких поколений жителей. В последние десятилетия он был в частных руках и оказался в запустении. Мы на протяжении долгого времени вели переговоры с нынешним собственником. Договоренности достигнуты - стадион возвращен в областную собственность... Теперь нас ждет возрождение "Спартака", а сам стадион — новая полноценная жизнь", - написал Анохин. По словам губернатора, стадион будет закреплен за детской спортивной школой "Юность России". "Впереди работы по обследованию и проектированию. Все это значит, что мы возрождаем в нашем регионе не только хоккейную, но и футбольную жизнь", - резюмировал Анохин.

https://ria.ru/20250303/anokhin-2002843637.html

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смоленск, смоленская область, василий анохин