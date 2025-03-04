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Свердловские аграрии получили почти 70 млн рублей господдержки на экспорт - РИА Новости, 04.03.2025
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Твой бизнес
 
13:34 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/agrarii-2002960630.html
Свердловские аграрии получили почти 70 млн рублей господдержки на экспорт
Свердловские аграрии получили почти 70 млн рублей господдержки на экспорт - РИА Новости, 04.03.2025
Свердловские аграрии получили почти 70 млн рублей господдержки на экспорт
Экспортеры сельхозпродукции Свердловской области получили почти 70 миллионов рублей господдержки из федерального бюджета в прошлом году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:34:00+03:00
2025-03-04T13:34:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Экспортеры сельхозпродукции Свердловской области получили почти 70 миллионов рублей господдержки из федерального бюджета в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. Благодаря субсидиям они смогли компенсировать часть затрат на транспортную логистику. По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анны Кузнецовой, сельхозпроизводители области ежегодно наращивают объемы экспорта своей продукции, открывают новые направления для поставок. Так, основным направлением экспорта продукции уральских предприятий является Китай, а также другие страны Азии. Региональное министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка содействуют местным производителям в получении господдержки. Аграрии направляют заявки в Российский экспортный центр. Его сотрудники помогают предприятиям определить перспективность их продукции на целевом рынке, а также организовать предметные переговоры с потенциальными иностранными покупателями, подтвердившими интерес к товарам отечественных поставщиков.
https://ria.ru/20250304/samozanyatye-2002931087.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , свердловская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Свердловская область
Свердловские аграрии получили почти 70 млн рублей господдержки на экспорт

Свердловским аграриям предоставили почти 70 млн рублей господдержки на экспорт

© РИА Новости / Алексей СухоруковКомбайны во время уборки урожая
Комбайны во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Комбайны во время уборки урожая. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Экспортеры сельхозпродукции Свердловской области получили почти 70 миллионов рублей господдержки из федерального бюджета в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Благодаря субсидиям они смогли компенсировать часть затрат на транспортную логистику.
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Магаданские самозанятые получили 99 консультаций в центре "Мой бизнес"
Вчера, 12:05
По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анны Кузнецовой, сельхозпроизводители области ежегодно наращивают объемы экспорта своей продукции, открывают новые направления для поставок. Так, основным направлением экспорта продукции уральских предприятий является Китай, а также другие страны Азии.
Региональное министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка содействуют местным производителям в получении господдержки.
Аграрии направляют заявки в Российский экспортный центр. Его сотрудники помогают предприятиям определить перспективность их продукции на целевом рынке, а также организовать предметные переговоры с потенциальными иностранными покупателями, подтвердившими интерес к товарам отечественных поставщиков.
Самара - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Около 160 бизнесменов приняли участие во "Всероссийской ярмарке" в Самаре
3 марта, 15:17
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаСвердловская область
 
 
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