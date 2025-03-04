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Свердловские аграрии получили почти 70 млн рублей господдержки на экспорт
Свердловские аграрии получили почти 70 млн рублей господдержки на экспорт - РИА Новости, 04.03.2025
Свердловские аграрии получили почти 70 млн рублей господдержки на экспорт
Экспортеры сельхозпродукции Свердловской области получили почти 70 миллионов рублей господдержки из федерального бюджета в прошлом году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:34:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Экспортеры сельхозпродукции Свердловской области получили почти 70 миллионов рублей господдержки из федерального бюджета в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. Благодаря субсидиям они смогли компенсировать часть затрат на транспортную логистику. По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анны Кузнецовой, сельхозпроизводители области ежегодно наращивают объемы экспорта своей продукции, открывают новые направления для поставок. Так, основным направлением экспорта продукции уральских предприятий является Китай, а также другие страны Азии. Региональное министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка содействуют местным производителям в получении господдержки. Аграрии направляют заявки в Российский экспортный центр. Его сотрудники помогают предприятиям определить перспективность их продукции на целевом рынке, а также организовать предметные переговоры с потенциальными иностранными покупателями, подтвердившими интерес к товарам отечественных поставщиков.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , свердловская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Свердловская область
Свердловские аграрии получили почти 70 млн рублей господдержки на экспорт
Свердловским аграриям предоставили почти 70 млн рублей господдержки на экспорт