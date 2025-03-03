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Шесть предприятий Смоленской области получили знак "Сделано в России" - РИА Новости, 03.03.2025
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Смоленская область
 
19:17 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/znak-2002835991.html
Шесть предприятий Смоленской области получили знак "Сделано в России"
Шесть предприятий Смоленской области получили знак "Сделано в России" - РИА Новости, 03.03.2025
Шесть предприятий Смоленской области получили знак "Сделано в России"
Шесть смоленских предприятий прошли сертификацию и получили федеральный знак "Сделано в России", сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T19:17:00+03:00
2025-03-03T19:17:00+03:00
смоленская область
поддержка бизнеса
смоленская область
смоленск
василий анохин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Шесть смоленских предприятий прошли сертификацию и получили федеральный знак "Сделано в России", сообщил губернатор Василий Анохин. Глава региона подчеркнул, что в Смоленской области теперь работают 12 компаний с таким знаком. "Это подтверждение высокого качества продукции и хорошего экспортного потенциала. Благодаря новому статусу наши компании получат помощь Российского экспортного центра в продвижении товаров и услуг на внешние и внутренние рынки", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Знак получили компании-производители кофе, пищевых добавок и спортивного питания, холодильного и морозильного оборудования, систем управления и автоматизации, текстильных изделий, а также разработчик инновационных энергетических решений. Губернатор рассказал, что смоленские предприятия могут пройти сертификацию национального бренда в упрощенном порядке. "Это стало возможным благодаря соглашению, подписанному в конце 2024 года с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Олеговной Никишиной на международном форуме "Есть ли будущее у экспорта?" в Смоленске. Чтобы получить дополнительные возможности для продвижения своих товаров в других странах, нужно обратиться в Центр поддержки экспорта Смоленской области", – отметил Анохин.
https://ria.ru/20250228/spetsialnosti-2002259955.html
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поддержка бизнеса , смоленская область, смоленск, василий анохин
Смоленская область, Поддержка бизнеса , Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин
Шесть предприятий Смоленской области получили знак "Сделано в России"

Шесть компаний из Смоленской области удостоились знака "Сделано в России"

© Фото : Администрация Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : Администрация Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Шесть смоленских предприятий прошли сертификацию и получили федеральный знак "Сделано в России", сообщил губернатор Василий Анохин.
Глава региона подчеркнул, что в Смоленской области теперь работают 12 компаний с таким знаком.
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"Это подтверждение высокого качества продукции и хорошего экспортного потенциала. Благодаря новому статусу наши компании получат помощь Российского экспортного центра в продвижении товаров и услуг на внешние и внутренние рынки", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Знак получили компании-производители кофе, пищевых добавок и спортивного питания, холодильного и морозильного оборудования, систем управления и автоматизации, текстильных изделий, а также разработчик инновационных энергетических решений.
Губернатор рассказал, что смоленские предприятия могут пройти сертификацию национального бренда в упрощенном порядке.
"Это стало возможным благодаря соглашению, подписанному в конце 2024 года с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Олеговной Никишиной на международном форуме "Есть ли будущее у экспорта?" в Смоленске. Чтобы получить дополнительные возможности для продвижения своих товаров в других странах, нужно обратиться в Центр поддержки экспорта Смоленской области", – отметил Анохин.
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Смоленская областьПоддержка бизнесаСмоленская областьСмоленскВасилий Анохин
 
 
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