https://ria.ru/20250303/znak-2002835991.html

Шесть предприятий Смоленской области получили знак "Сделано в России"

Шесть предприятий Смоленской области получили знак "Сделано в России" - РИА Новости, 03.03.2025

Шесть предприятий Смоленской области получили знак "Сделано в России"

Шесть смоленских предприятий прошли сертификацию и получили федеральный знак "Сделано в России", сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T19:17:00+03:00

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2025-03-03T19:17:00+03:00

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василий анохин

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Шесть смоленских предприятий прошли сертификацию и получили федеральный знак "Сделано в России", сообщил губернатор Василий Анохин. Глава региона подчеркнул, что в Смоленской области теперь работают 12 компаний с таким знаком. "Это подтверждение высокого качества продукции и хорошего экспортного потенциала. Благодаря новому статусу наши компании получат помощь Российского экспортного центра в продвижении товаров и услуг на внешние и внутренние рынки", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Знак получили компании-производители кофе, пищевых добавок и спортивного питания, холодильного и морозильного оборудования, систем управления и автоматизации, текстильных изделий, а также разработчик инновационных энергетических решений. Губернатор рассказал, что смоленские предприятия могут пройти сертификацию национального бренда в упрощенном порядке. "Это стало возможным благодаря соглашению, подписанному в конце 2024 года с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Олеговной Никишиной на международном форуме "Есть ли будущее у экспорта?" в Смоленске. Чтобы получить дополнительные возможности для продвижения своих товаров в других странах, нужно обратиться в Центр поддержки экспорта Смоленской области", – отметил Анохин.

https://ria.ru/20250228/spetsialnosti-2002259955.html

https://ria.ru/20250228/anokhin-2002171651.html

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поддержка бизнеса , смоленская область, смоленск, василий анохин