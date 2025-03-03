https://ria.ru/20250303/znak-2002835991.html
Шесть предприятий Смоленской области получили знак "Сделано в России"
Шесть предприятий Смоленской области получили знак "Сделано в России" - РИА Новости, 03.03.2025
Шесть предприятий Смоленской области получили знак "Сделано в России"
Шесть смоленских предприятий прошли сертификацию и получили федеральный знак "Сделано в России", сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T19:17:00+03:00
2025-03-03T19:17:00+03:00
2025-03-03T19:17:00+03:00
смоленская область
поддержка бизнеса
смоленская область
смоленск
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894753165_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_43c40bb6820ad515c343131338c6f2e5.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Шесть смоленских предприятий прошли сертификацию и получили федеральный знак "Сделано в России", сообщил губернатор Василий Анохин. Глава региона подчеркнул, что в Смоленской области теперь работают 12 компаний с таким знаком. "Это подтверждение высокого качества продукции и хорошего экспортного потенциала. Благодаря новому статусу наши компании получат помощь Российского экспортного центра в продвижении товаров и услуг на внешние и внутренние рынки", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Знак получили компании-производители кофе, пищевых добавок и спортивного питания, холодильного и морозильного оборудования, систем управления и автоматизации, текстильных изделий, а также разработчик инновационных энергетических решений. Губернатор рассказал, что смоленские предприятия могут пройти сертификацию национального бренда в упрощенном порядке. "Это стало возможным благодаря соглашению, подписанному в конце 2024 года с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Олеговной Никишиной на международном форуме "Есть ли будущее у экспорта?" в Смоленске. Чтобы получить дополнительные возможности для продвижения своих товаров в других странах, нужно обратиться в Центр поддержки экспорта Смоленской области", – отметил Анохин.
https://ria.ru/20250228/spetsialnosti-2002259955.html
https://ria.ru/20250228/anokhin-2002171651.html
смоленская область
смоленск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894753165_0:0:1086:814_1920x0_80_0_0_8a8bb038b82c885e0594c46025e3257b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поддержка бизнеса , смоленская область, смоленск, василий анохин
Смоленская область, Поддержка бизнеса , Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин
Шесть предприятий Смоленской области получили знак "Сделано в России"
Шесть компаний из Смоленской области удостоились знака "Сделано в России"