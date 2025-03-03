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В Британии раскритиковали поведение Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 03.03.2025
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19:32 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002839657.html
В Британии раскритиковали поведение Зеленского в Белом доме
В Британии раскритиковали поведение Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 03.03.2025
В Британии раскритиковали поведение Зеленского в Белом доме
Владимир Зеленский в ходе визита визита в Белый Дом поступил неразумно и вёл себя грубо, заявил лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T19:32:00+03:00
2025-03-03T19:32:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе визита визита в Белый Дом поступил неразумно и вёл себя грубо, заявил лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж. "Я считаю, что... Зеленский поступил очень неразумно, сказав американцам, что с ними произойдет, если они его не поддержат… Я считаю, что в дипломатическом плане Зеленский сыграл очень плохо… Я не жду, что гость будет вести себя грубо по отношению ко мне в моем собственном доме. Совершенно нет. Я жду, что гость будет относиться ко мне с уважением", - заявил Фараж в эфире радиостанции LBC. Британский политик добавил, что понимает возмущение многих людей по поводу одежды Зеленского. Лидер Reform UK напомнил о традиционных взглядах президента США Дональда Трампа на дресс-код. "Если бы я пришел в Белый дом, я бы убедился, что на мне костюм, а моя обувь чистая", - отметил Фараж. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002834631.html
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в мире, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, майк джонсон, украина, великобритания
В мире, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Украина, Великобритания
В Британии раскритиковали поведение Зеленского в Белом доме

Лидер Reform UK Фараж: Зеленский в ходе визита в Белый дом вел себя грубо

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе визита визита в Белый Дом поступил неразумно и вёл себя грубо, заявил лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж.
"Я считаю, что... Зеленский поступил очень неразумно, сказав американцам, что с ними произойдет, если они его не поддержат… Я считаю, что в дипломатическом плане Зеленский сыграл очень плохо… Я не жду, что гость будет вести себя грубо по отношению ко мне в моем собственном доме. Совершенно нет. Я жду, что гость будет относиться ко мне с уважением", - заявил Фараж в эфире радиостанции LBC.
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Вчера, 19:11
Британский политик добавил, что понимает возмущение многих людей по поводу одежды Зеленского. Лидер Reform UK напомнил о традиционных взглядах президента США Дональда Трампа на дресс-код.
"Если бы я пришел в Белый дом, я бы убедился, что на мне костюм, а моя обувь чистая", - отметил Фараж.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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