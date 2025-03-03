https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002839657.html

В Британии раскритиковали поведение Зеленского в Белом доме

В Британии раскритиковали поведение Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 03.03.2025

В Британии раскритиковали поведение Зеленского в Белом доме

Владимир Зеленский в ходе визита визита в Белый Дом поступил неразумно и вёл себя грубо, заявил лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T19:32:00+03:00

2025-03-03T19:32:00+03:00

2025-03-03T19:32:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе визита визита в Белый Дом поступил неразумно и вёл себя грубо, заявил лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж. "Я считаю, что... Зеленский поступил очень неразумно, сказав американцам, что с ними произойдет, если они его не поддержат… Я считаю, что в дипломатическом плане Зеленский сыграл очень плохо… Я не жду, что гость будет вести себя грубо по отношению ко мне в моем собственном доме. Совершенно нет. Я жду, что гость будет относиться ко мне с уважением", - заявил Фараж в эфире радиостанции LBC. Британский политик добавил, что понимает возмущение многих людей по поводу одежды Зеленского. Лидер Reform UK напомнил о традиционных взглядах президента США Дональда Трампа на дресс-код. "Если бы я пришел в Белый дом, я бы убедился, что на мне костюм, а моя обувь чистая", - отметил Фараж. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002834631.html

https://ria.ru/20250303/proklyatie-2002838768.html

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в мире, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, майк джонсон, украина, великобритания