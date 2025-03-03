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На Украине выступили со срочным призывом к ООН из-за Зеленского - РИА Новости, 03.03.2025
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17:49 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002819991.html
На Украине выступили со срочным призывом к ООН из-за Зеленского
На Украине выступили со срочным призывом к ООН из-за Зеленского - РИА Новости, 03.03.2025
На Украине выступили со срочным призывом к ООН из-за Зеленского
Совет Безопасности ООН должен отреагировать на незаконное присвоение Владимиром Зеленским власти на Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T17:49:00+03:00
2025-03-03T17:49:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Совет Безопасности ООН должен отреагировать на незаконное присвоение Владимиром Зеленским власти на Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Совбез ООН должен рассмотреть вопрос узурпации власти Зеленским и вынести соответствующую реакцию. Диктатура на Украине должна стать юридически установленным фактом", — написал он.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.В феврале президент США Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского, назвав его диктатором и обвинив в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.
https://ria.ru/20250303/grem-2002808519.html
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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, оон
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, ООН
На Украине выступили со срочным призывом к ООН из-за Зеленского

Депутат Рады Дубинский призвал ООН рассмотреть вопрос узурпации власти Зеленским

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Совет Безопасности ООН должен отреагировать на незаконное присвоение Владимиром Зеленским власти на Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Совбез ООН должен рассмотреть вопрос узурпации власти Зеленским и вынести соответствующую реакцию. Диктатура на Украине должна стать юридически установленным фактом", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.
В феврале президент США Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского, назвав его диктатором и обвинив в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийООН
 
 
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