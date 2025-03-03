https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002818774.html

В Белом доме не увидели готовности Зеленского к перемирию

В Белом доме не увидели готовности Зеленского к перемирию - РИА Новости, 03.03.2025

В Белом доме не увидели готовности Зеленского к перемирию

США не видят со стороны Владимира Зеленского готовности сделать шаги, которые бы привели к перемирию, Киев не демонстрирует готовности обсуждать даже временное... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T17:41:00+03:00

2025-03-03T17:41:00+03:00

2025-03-03T17:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

владимир зеленский

россия

майк уолтц

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США не видят со стороны Владимира Зеленского готовности сделать шаги, которые бы привели к перемирию, Киев не демонстрирует готовности обсуждать даже временное прекращение огня с Россией, заявил в понедельник советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц. "Чего у нас сейчас нет, так это заявления... Зеленского: "Я готов предпринять необходимые шаги, провести необходимые переговоры и пойти на необходимые компромиссы, чтобы прекратить военные действия, перейти к прекращению огня". К какому-то варианту - на один месяц, две недели, прекратить дальнобойные удары с обеих сторон", - сказал Уолтц телеканалу Fox News, комментируя провал Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002810686.html

сша

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в мире, сша, владимир зеленский, россия, майк уолтц, дональд трамп, украина