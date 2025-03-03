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В Белом доме не увидели готовности Зеленского к перемирию - РИА Новости, 03.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002818774.html
В Белом доме не увидели готовности Зеленского к перемирию
В Белом доме не увидели готовности Зеленского к перемирию - РИА Новости, 03.03.2025
В Белом доме не увидели готовности Зеленского к перемирию
США не видят со стороны Владимира Зеленского готовности сделать шаги, которые бы привели к перемирию, Киев не демонстрирует готовности обсуждать даже временное... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T17:41:00+03:00
2025-03-03T17:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
россия
майк уолтц
дональд трамп
украина
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США не видят со стороны Владимира Зеленского готовности сделать шаги, которые бы привели к перемирию, Киев не демонстрирует готовности обсуждать даже временное прекращение огня с Россией, заявил в понедельник советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц. "Чего у нас сейчас нет, так это заявления... Зеленского: "Я готов предпринять необходимые шаги, провести необходимые переговоры и пойти на необходимые компромиссы, чтобы прекратить военные действия, перейти к прекращению огня". К какому-то варианту - на один месяц, две недели, прекратить дальнобойные удары с обеих сторон", - сказал Уолтц телеканалу Fox News, комментируя провал Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
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в мире, сша, владимир зеленский, россия, майк уолтц, дональд трамп, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Россия, Майк Уолтц, Дональд Трамп, Украина
В Белом доме не увидели готовности Зеленского к перемирию

Уолтц заявил, что США не видят готовности Зеленского сделать шаги к перемирию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США не видят со стороны Владимира Зеленского готовности сделать шаги, которые бы привели к перемирию, Киев не демонстрирует готовности обсуждать даже временное прекращение огня с Россией, заявил в понедельник советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.
"Чего у нас сейчас нет, так это заявления... Зеленского: "Я готов предпринять необходимые шаги, провести необходимые переговоры и пойти на необходимые компромиссы, чтобы прекратить военные действия, перейти к прекращению огня". К какому-то варианту - на один месяц, две недели, прекратить дальнобойные удары с обеих сторон", - сказал Уолтц телеканалу Fox News, комментируя провал Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявили в Белом доме
Вчера, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир ЗеленскийРоссияМайк УолтцДональд ТрампУкраина
 
 
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