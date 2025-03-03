https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002808694.html
Зеленский упустил шанс связать США и Украину, заявил Белый дом
Зеленский упустил шанс связать США и Украину, заявил Белый дом - РИА Новости, 03.03.2025
Зеленский упустил шанс связать США и Украину, заявил Белый дом
В администрации президента США Дональда Трампа считают, что Владимир Зеленский не воспользовался возможностью заключить важное соглашение с Вашингтоном по... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T17:14:00+03:00
2025-03-03T17:14:00+03:00
2025-03-03T17:29:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. В администрации президента США Дональда Трампа считают, что Владимир Зеленский не воспользовался возможностью заключить важное соглашение с Вашингтоном по природным ресурсам, которое могло бы закрепить экономическое партнерство между странами на десятилетия вперед."Зеленский мог бы покинуть Белый дом в пятницу, заключив сделку, которая экономически связала бы США и Украину на целое поколение. Но он этого не сделал", - заявил советник Белого дома Майкл Уолтц в эфире телеканала Fox News.Он также отметил, что стратегия продолжения конфликта "в духе Первой мировой войны" не приведет ни к чему, кроме катастрофических последствий. "То, что нам предлагают в качестве альтернативы - это просто продолжение изматывающей войны в стиле Первой мировой, мясорубка из людей, боеприпасов и национальных ресурсов," - подчеркнул Уолтц.Ранее в Белом доме отмечали, что Вашингтон готов к переговорам как с Москвой, так и с Киевом, но ожидает от Зеленского конкретных шагов и публичного заявления о готовности к миру.
https://ria.ru/20250303/merts-2002799294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, владимир зеленский, в мире
США, Украина, Владимир Зеленский, В мире
Зеленский упустил шанс связать США и Украину, заявил Белый дом
Белый дом: Зеленский упустил шанс связать США и Украину на поколение вперед