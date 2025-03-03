https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002808694.html

Зеленский упустил шанс связать США и Украину, заявил Белый дом

Зеленский упустил шанс связать США и Украину, заявил Белый дом - РИА Новости, 03.03.2025

Зеленский упустил шанс связать США и Украину, заявил Белый дом

В администрации президента США Дональда Трампа считают, что Владимир Зеленский не воспользовался возможностью заключить важное соглашение с Вашингтоном по... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T17:14:00+03:00

2025-03-03T17:14:00+03:00

2025-03-03T17:29:00+03:00

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украина

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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. В администрации президента США Дональда Трампа считают, что Владимир Зеленский не воспользовался возможностью заключить важное соглашение с Вашингтоном по природным ресурсам, которое могло бы закрепить экономическое партнерство между странами на десятилетия вперед."Зеленский мог бы покинуть Белый дом в пятницу, заключив сделку, которая экономически связала бы США и Украину на целое поколение. Но он этого не сделал", - заявил советник Белого дома Майкл Уолтц в эфире телеканала Fox News.Он также отметил, что стратегия продолжения конфликта "в духе Первой мировой войны" не приведет ни к чему, кроме катастрофических последствий. "То, что нам предлагают в качестве альтернативы - это просто продолжение изматывающей войны в стиле Первой мировой, мясорубка из людей, боеприпасов и национальных ресурсов," - подчеркнул Уолтц.Ранее в Белом доме отмечали, что Вашингтон готов к переговорам как с Москвой, так и с Киевом, но ожидает от Зеленского конкретных шагов и публичного заявления о готовности к миру.

https://ria.ru/20250303/merts-2002799294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, украина, владимир зеленский, в мире