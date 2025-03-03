https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002738526.html

Зеленский сделал заявление о встрече с Трампом после скандала в Белом доме

Зеленский сделал заявление о встрече с Трампом после скандала в Белом доме - РИА Новости, 03.03.2025

Зеленский сделал заявление о встрече с Трампом после скандала в Белом доме

Владимир Зеленский готов снова встретиться с президентом США Дональдом Трампом после их спора в Белом доме, пишет Bloomberg со ссылкой на слова украинского... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:02:00+03:00

2025-03-03T13:02:00+03:00

2025-03-03T13:02:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский готов снова встретиться с президентом США Дональдом Трампом после их спора в Белом доме, пишет Bloomberg со ссылкой на слова украинского политика."Я убежден, что эта ситуация пройдет и дальше нас будут ждать более важные дела", — заявил Зеленский, добавив, что поедет на следующую встречу с американским лидером, если он его пригласит ради конструктивного диалога и решения реальных проблем и серьезных вопросов.Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на сведения из высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.В понедельник газета The New York Times сообщила, что Президент США Дональд Трамп встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры против Киева, в том числе прекратить военную помощь.

https://ria.ru/20250303/ukraina-2002714086.html

https://ria.ru/20250303/ultimatum-2002676352.html

сша

киев

вашингтон (штат)

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в мире, сша, киев, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности