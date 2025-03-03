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В Кремле прокомментировали заявления Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 03.03.2025
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12:23 03.03.2025 (обновлено: 12:31 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002726241.html
В Кремле прокомментировали заявления Зеленского в Белом доме
В Кремле прокомментировали заявления Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 03.03.2025
В Кремле прокомментировали заявления Зеленского в Белом доме
Слова главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме еще раз доказали правоту президента РФ Владимира Путина в том, что открытость России к... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:23:00+03:00
2025-03-03T12:31:00+03:00
россия
киев
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме еще раз доказали правоту президента РФ Владимира Путина в том, что открытость России к урегулированию упирается в нежелание Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.“Он (Путин - ред.) принял во внимание произошедшее. Вся российская сторона ещё раз убедилась в правоте президента Путина, когда он говорил, что при всей открытости российской стороны к переговорному процессу эти добрые намерения упираются в нежелание киевского режима поддерживать такую динамику. Это мы увидели в полный рост в Вашингтоне”, - сказал Песков журналистам.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку Зеленского.
https://ria.ru/20250303/peskov-2002727371.html
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россия, киев, владимир зеленский, в мире
Россия, Киев, Владимир Зеленский, В мире
В Кремле прокомментировали заявления Зеленского в Белом доме

Песков: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме еще раз доказали правоту президента РФ Владимира Путина в том, что открытость России к урегулированию упирается в нежелание Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
“Он (Путин - ред.) принял во внимание произошедшее. Вся российская сторона ещё раз убедилась в правоте президента Путина, когда он говорил, что при всей открытости российской стороны к переговорному процессу эти добрые намерения упираются в нежелание киевского режима поддерживать такую динамику. Это мы увидели в полный рост в Вашингтоне”, - сказал Песков журналистам.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку Зеленского.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
У Зеленского отсутствуют дипломатические способности, заявил Песков
12:28
 
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