В Кремле прокомментировали заявления Зеленского в Белом доме
Песков: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме еще раз доказали правоту президента РФ Владимира Путина в том, что открытость России к урегулированию упирается в нежелание Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
“Он (Путин - ред.) принял во внимание произошедшее. Вся российская сторона ещё раз убедилась в правоте президента Путина, когда он говорил, что при всей открытости российской стороны к переговорному процессу эти добрые намерения упираются в нежелание киевского режима поддерживать такую динамику. Это мы увидели в полный рост в Вашингтоне”, - сказал Песков журналистам.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку Зеленского.