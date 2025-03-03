https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002726241.html

В Кремле прокомментировали заявления Зеленского в Белом доме

В Кремле прокомментировали заявления Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 03.03.2025

В Кремле прокомментировали заявления Зеленского в Белом доме

Слова главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме еще раз доказали правоту президента РФ Владимира Путина в том, что открытость России к... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:23:00+03:00

2025-03-03T12:23:00+03:00

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киев

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме еще раз доказали правоту президента РФ Владимира Путина в том, что открытость России к урегулированию упирается в нежелание Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.“Он (Путин - ред.) принял во внимание произошедшее. Вся российская сторона ещё раз убедилась в правоте президента Путина, когда он говорил, что при всей открытости российской стороны к переговорному процессу эти добрые намерения упираются в нежелание киевского режима поддерживать такую динамику. Это мы увидели в полный рост в Вашингтоне”, - сказал Песков журналистам.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку Зеленского.

https://ria.ru/20250303/peskov-2002727371.html

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Варвара Скокшина

россия, киев, владимир зеленский, в мире