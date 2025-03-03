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В Госдуме раскрыли, зачем Зеленский понадобился Европе - РИА Новости, 03.03.2025
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10:21 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002686564.html
В Госдуме раскрыли, зачем Зеленский понадобился Европе
В Госдуме раскрыли, зачем Зеленский понадобился Европе - РИА Новости, 03.03.2025
В Госдуме раскрыли, зачем Зеленский понадобился Европе
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Евросоюз и Британия решили слепить из Владимира Зеленского символ РИА Новости, 03.03.2025
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2025-03-03T10:21:00+03:00
в мире
сша
россия
лондон
дмитрий белик
владимир зеленский
евросоюз
мюнхенская конференция по безопасности
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Евросоюз и Британия решили слепить из Владимира Зеленского символ своего сопротивления новой администрации США. "ЕС нужно слепить символ своего сопротивления новой администрации США, и чтоб этого символа не было жаль. Зеленский - идеальный кандидат, крови не боится, народ не жалеет", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Зеленский пребывает в эйфории от поддержки лидеров ЕС и Британии, что не дает ему возможность трезво взглянуть на происходящее вокруг и понять, что его просто натравливают против США, как в свое время использовали против России. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
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в мире, сша, россия, лондон, дмитрий белик, владимир зеленский, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Россия, Лондон, Дмитрий Белик, Владимир Зеленский, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности
В Госдуме раскрыли, зачем Зеленский понадобился Европе

Депутат Белик: ЕС и Британия делают из Зеленского символ сопротивления США

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Евросоюз и Британия решили слепить из Владимира Зеленского символ своего сопротивления новой администрации США.
"ЕС нужно слепить символ своего сопротивления новой администрации США, и чтоб этого символа не было жаль. Зеленский - идеальный кандидат, крови не боится, народ не жалеет", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, Зеленский пребывает в эйфории от поддержки лидеров ЕС и Британии, что не дает ему возможность трезво взглянуть на происходящее вокруг и понять, что его просто натравливают против США, как в свое время использовали против России.
В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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В миреСШАРоссияЛондонДмитрий БеликВладимир ЗеленскийЕвросоюзМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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