https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002686564.html

В Госдуме раскрыли, зачем Зеленский понадобился Европе

В Госдуме раскрыли, зачем Зеленский понадобился Европе - РИА Новости, 03.03.2025

В Госдуме раскрыли, зачем Зеленский понадобился Европе

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Евросоюз и Британия решили слепить из Владимира Зеленского символ РИА Новости, 03.03.2025

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в мире

сша

россия

лондон

дмитрий белик

владимир зеленский

евросоюз

мюнхенская конференция по безопасности

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Евросоюз и Британия решили слепить из Владимира Зеленского символ своего сопротивления новой администрации США. "ЕС нужно слепить символ своего сопротивления новой администрации США, и чтоб этого символа не было жаль. Зеленский - идеальный кандидат, крови не боится, народ не жалеет", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Зеленский пребывает в эйфории от поддержки лидеров ЕС и Британии, что не дает ему возможность трезво взглянуть на происходящее вокруг и понять, что его просто натравливают против США, как в свое время использовали против России. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html

сша

россия

лондон

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в мире, сша, россия, лондон, дмитрий белик, владимир зеленский, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности