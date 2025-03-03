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Зеленский по-хамски ответил на предложение уйти в отставку - РИА Новости, 03.03.2025
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04:22 03.03.2025 (обновлено: 15:36 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002647972.html
Зеленский по-хамски ответил на предложение уйти в отставку
Зеленский по-хамски ответил на предложение уйти в отставку - РИА Новости, 03.03.2025
Зеленский по-хамски ответил на предложение уйти в отставку
Владимир Зеленский в эфире канала Sky News грубо отреагировал на призыв американского сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма* уйти в отставку. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T04:22:00+03:00
2025-03-03T15:36:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в эфире канала Sky News грубо отреагировал на призыв американского сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма* уйти в отставку."Грэм* очень правильный человек, и, чтобы он мог говорить, кто должен быть президентом Украины, а кто должен подавать в отставку, я могу дать гражданство, тогда его голос начнет иметь вес и я выслушаю его как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом", — сказал он.Сенатор Линдси Грэм* был одним из самых ярых сторонников Киева, который пытался наладить отношения между Украиной и США, принимая участие в разработке сделки по минеральным ресурсам. После скандала в Белом доме республиканец признал, что крайне раздосадован провалом всех попыток построить диалог, а также предложил Зеленскому уйти в отставку.В минувшую пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта, при котором американский лидер почувствовал неуважение.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250303/guardian-2002645310.html
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский
Зеленский по-хамски ответил на предложение уйти в отставку

Sky News: Зеленский грубо отреагировал на призыв сенатора Грэма уйти в отставку

© Getty Images / NurPhoto / Nicolas EconomouВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Getty Images / NurPhoto / Nicolas Economou
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в эфире канала Sky News грубо отреагировал на призыв американского сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма* уйти в отставку.
"Грэм* очень правильный человек, и, чтобы он мог говорить, кто должен быть президентом Украины, а кто должен подавать в отставку, я могу дать гражданство, тогда его голос начнет иметь вес и я выслушаю его как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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Сенатор Линдси Грэм* был одним из самых ярых сторонников Киева, который пытался наладить отношения между Украиной и США, принимая участие в разработке сделки по минеральным ресурсам. После скандала в Белом доме республиканец признал, что крайне раздосадован провалом всех попыток построить диалог, а также предложил Зеленскому уйти в отставку.
В минувшую пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта, при котором американский лидер почувствовал неуважение.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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