Зеленский по-хамски ответил на предложение уйти в отставку
Sky News: Зеленский грубо отреагировал на призыв сенатора Грэма уйти в отставку
© Getty Images / NurPhoto / Nicolas EconomouВладимир Зеленский
© Getty Images / NurPhoto / Nicolas Economou
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в эфире канала Sky News грубо отреагировал на призыв американского сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма* уйти в отставку.
"Грэм* очень правильный человек, и, чтобы он мог говорить, кто должен быть президентом Украины, а кто должен подавать в отставку, я могу дать гражданство, тогда его голос начнет иметь вес и я выслушаю его как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом", — сказал он.
Сенатор Линдси Грэм* был одним из самых ярых сторонников Киева, который пытался наладить отношения между Украиной и США, принимая участие в разработке сделки по минеральным ресурсам. После скандала в Белом доме республиканец признал, что крайне раздосадован провалом всех попыток построить диалог, а также предложил Зеленскому уйти в отставку.
В минувшую пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта, при котором американский лидер почувствовал неуважение.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.