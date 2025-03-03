https://ria.ru/20250303/zeelnskiy-2002754798.html

Spiegel: украинские чиновники считают, что Зеленский ведет себя как ребенок

Spiegel: украинские чиновники считают, что Зеленский ведет себя как ребенок - РИА Новости, 03.03.2025

Spiegel: украинские чиновники считают, что Зеленский ведет себя как ребенок

В Киеве пожаловались, что у Владимира Зеленского "мировоззрение школьника", пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:10:00+03:00

2025-03-03T14:10:00+03:00

2025-03-03T14:15:00+03:00

в мире

киев

вашингтон (штат)

сша

владимир зеленский

майк джонсон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001285710_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_accf5104a82d1e34fdac7fbce0cf5706.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Киеве пожаловались, что у Владимира Зеленского "мировоззрение школьника", пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники. "У него по-прежнему мировоззрение школьника", - заявил изданию высокопоставленный киевский чиновник. Как заявил Spiegel другой источник, ранее работавший с Зеленским, тот в целом похож на несовершеннолетнего. "Зеленский как ребенок. Он думает, что если только сильно чего-то захотеть и действительно поверить в это, то ты это получишь", - приводит издание слова источника. В Вашингтоне 28 февраля состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского, после того как почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250303/polsha-2002722678.html

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002647972.html

киев

вашингтон (штат)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, вашингтон (штат), сша, владимир зеленский, майк джонсон