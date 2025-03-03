https://ria.ru/20250303/zeelnskiy-2002754798.html
Spiegel: украинские чиновники считают, что Зеленский ведет себя как ребенок
Spiegel: украинские чиновники считают, что Зеленский ведет себя как ребенок - РИА Новости, 03.03.2025
Spiegel: украинские чиновники считают, что Зеленский ведет себя как ребенок
В Киеве пожаловались, что у Владимира Зеленского "мировоззрение школьника", пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:10:00+03:00
2025-03-03T14:10:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Киеве пожаловались, что у Владимира Зеленского "мировоззрение школьника", пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники. "У него по-прежнему мировоззрение школьника", - заявил изданию высокопоставленный киевский чиновник. Как заявил Spiegel другой источник, ранее работавший с Зеленским, тот в целом похож на несовершеннолетнего. "Зеленский как ребенок. Он думает, что если только сильно чего-то захотеть и действительно поверить в это, то ты это получишь", - приводит издание слова источника. В Вашингтоне 28 февраля состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского, после того как почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250303/polsha-2002722678.html
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002647972.html
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в мире, киев, вашингтон (штат), сша, владимир зеленский, майк джонсон
В мире, Киев, Вашингтон (штат), США, Владимир Зеленский, Майк Джонсон
Spiegel: украинские чиновники считают, что Зеленский ведет себя как ребенок
Spiegel: в Киеве пожаловались на то, что у Зеленского мировоззрение школьника
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Киеве пожаловались, что у Владимира Зеленского "мировоззрение школьника", пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники.
"У него по-прежнему мировоззрение школьника", - заявил изданию высокопоставленный киевский чиновник.
Как заявил Spiegel другой источник, ранее работавший с Зеленским, тот в целом похож на несовершеннолетнего.
"Зеленский как ребенок. Он думает, что если только сильно чего-то захотеть и действительно поверить в это, то ты это получишь", - приводит издание слова источника.
В Вашингтоне 28 февраля состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского, после того как почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.