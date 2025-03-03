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Врач рассказала о вреде употребления жидкости перед сном - РИА Новости, 03.03.2025
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03:11 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/zdorove-2002645824.html
Врач рассказала о вреде употребления жидкости перед сном
Врач рассказала о вреде употребления жидкости перед сном - РИА Новости, 03.03.2025
Врач рассказала о вреде употребления жидкости перед сном
Употребление большого количества жидкости перед сном может привести к отекам у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем, а также... РИА Новости, 03.03.2025
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московская область (подмосковье)
зарема тен
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Употребление большого количества жидкости перед сном может привести к отекам у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем, а также нарушить структуру сна за счет необходимости пробуждений, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Употребление большого объема жидкости может привести к частым пробуждениям ночью из-за необходимости посещать туалет. Это нарушает структуру сна и может вызывать усталость на следующий день. У людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем избыточное потребление жидкости вечером может вызвать отеки или дополнительную нагрузку на организм", - сказала Тен. Однако, по словам врача, умеренное потребление воды перед сном помогает избежать обезвоживания ночью, особенно если человек спит в жарком или сухом помещении. Кроме того, некоторым людям небольшое количество воды помогает успокоиться и расслабиться перед сном.
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московская область (подмосковье), зарема тен, здоровье - общество, общество
Московская область (Подмосковье), Зарема Тен, Здоровье - Общество, Общество
Врач рассказала о вреде употребления жидкости перед сном

Врач Тен: большое количество жидкости перед сном может нарушить структуру сна

© Фото : FreepikДевушка на кровати
Девушка на кровати - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : Freepik
Девушка на кровати. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Употребление большого количества жидкости перед сном может привести к отекам у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем, а также нарушить структуру сна за счет необходимости пробуждений, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"Употребление большого объема жидкости может привести к частым пробуждениям ночью из-за необходимости посещать туалет. Это нарушает структуру сна и может вызывать усталость на следующий день. У людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем избыточное потребление жидкости вечером может вызвать отеки или дополнительную нагрузку на организм", - сказала Тен.
Однако, по словам врача, умеренное потребление воды перед сном помогает избежать обезвоживания ночью, особенно если человек спит в жарком или сухом помещении. Кроме того, некоторым людям небольшое количество воды помогает успокоиться и расслабиться перед сном.
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