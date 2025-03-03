https://ria.ru/20250303/zdorove-2002645824.html

Врач рассказала о вреде употребления жидкости перед сном

Врач рассказала о вреде употребления жидкости перед сном - РИА Новости, 03.03.2025

Врач рассказала о вреде употребления жидкости перед сном

Употребление большого количества жидкости перед сном может привести к отекам у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем, а также... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T03:11:00+03:00

2025-03-03T03:11:00+03:00

2025-03-03T03:11:00+03:00

московская область (подмосковье)

зарема тен

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Употребление большого количества жидкости перед сном может привести к отекам у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем, а также нарушить структуру сна за счет необходимости пробуждений, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Употребление большого объема жидкости может привести к частым пробуждениям ночью из-за необходимости посещать туалет. Это нарушает структуру сна и может вызывать усталость на следующий день. У людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем избыточное потребление жидкости вечером может вызвать отеки или дополнительную нагрузку на организм", - сказала Тен. Однако, по словам врача, умеренное потребление воды перед сном помогает избежать обезвоживания ночью, особенно если человек спит в жарком или сухом помещении. Кроме того, некоторым людям небольшое количество воды помогает успокоиться и расслабиться перед сном.

https://ria.ru/20241028/martynov-1980420982.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

московская область (подмосковье), зарема тен, здоровье - общество, общество