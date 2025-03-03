https://ria.ru/20250303/zdorove-2002645824.html
Врач рассказала о вреде употребления жидкости перед сном
Врач рассказала о вреде употребления жидкости перед сном - РИА Новости, 03.03.2025
Врач рассказала о вреде употребления жидкости перед сном
Употребление большого количества жидкости перед сном может привести к отекам у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем, а также... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T03:11:00+03:00
2025-03-03T03:11:00+03:00
2025-03-03T03:11:00+03:00
московская область (подмосковье)
зарема тен
здоровье - общество
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829701225_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12b38a755e8d078a4ee681aec705edea.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Употребление большого количества жидкости перед сном может привести к отекам у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем, а также нарушить структуру сна за счет необходимости пробуждений, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Употребление большого объема жидкости может привести к частым пробуждениям ночью из-за необходимости посещать туалет. Это нарушает структуру сна и может вызывать усталость на следующий день. У людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем избыточное потребление жидкости вечером может вызвать отеки или дополнительную нагрузку на организм", - сказала Тен. Однако, по словам врача, умеренное потребление воды перед сном помогает избежать обезвоживания ночью, особенно если человек спит в жарком или сухом помещении. Кроме того, некоторым людям небольшое количество воды помогает успокоиться и расслабиться перед сном.
https://ria.ru/20241028/martynov-1980420982.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829701225_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_f74d4598e63c961ddf7b646783981076.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), зарема тен, здоровье - общество, общество
Московская область (Подмосковье), Зарема Тен, Здоровье - Общество, Общество
Врач рассказала о вреде употребления жидкости перед сном
Врач Тен: большое количество жидкости перед сном может нарушить структуру сна