Рейтинг@Mail.ru
Водителей предупредили об изменениях на рынке автозапчастей - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:51 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/zapchasti-2002636025.html
Водителей предупредили об изменениях на рынке автозапчастей
Водителей предупредили об изменениях на рынке автозапчастей - РИА Новости, 03.03.2025
Водителей предупредили об изменениях на рынке автозапчастей
Начатый в феврале эксперимент по маркировке некоторых автозапчастей не сильно изменит стоимость оригинальных деталей, а вот копий и контрафакта станет меньше,... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T03:51:00+03:00
2025-03-03T03:51:00+03:00
авилон
авто
автозапчасти
россия
алексей шпикалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791421386_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_8f4040a2993c12ad6f570eeebf939757.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Начатый в феврале эксперимент по маркировке некоторых автозапчастей не сильно изменит стоимость оригинальных деталей, а вот копий и контрафакта станет меньше, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запчастям АГ "Авилон" Алексей Шпикалов."В целом после старта маркировки снизится количество контрафакта и низкокачественных копий, которые продаются по более низким ценам", — подчеркнул он.Добровольный эксперимент по маркировке отдельных автозапчастей начался в конце февраля и продлится в течение года. Принять участие в нем смогут производители и импортеры масляных фильтров, свечей зажигания, автомобильных стекол, а также оптовые и розничные продавцы.По мнению авторов инициативы, эксперимент даст возможность однозначно идентифицировать отдельную единицу продукции. На ценах и ассортименте оригинальных автозапчастей он особо не отразится.
https://ria.ru/20250301/uchet-2002377563.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791421386_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_17c01419a4d071e1fa4c8589598d9f5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авилон , авто, автозапчасти, россия, алексей шпикалов
Авилон , Авто, Автозапчасти, Россия, Алексей Шпикалов
Водителей предупредили об изменениях на рынке автозапчастей

АГ Авилон: на рынке автозапчастей в РФ теперь будет меньше копий и контрафакта

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапчасти
Запчасти - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запчасти. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Начатый в феврале эксперимент по маркировке некоторых автозапчастей не сильно изменит стоимость оригинальных деталей, а вот копий и контрафакта станет меньше, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запчастям АГ "Авилон" Алексей Шпикалов.
«
"В целом после старта маркировки снизится количество контрафакта и низкокачественных копий, которые продаются по более низким ценам", — подчеркнул он.
Добровольный эксперимент по маркировке отдельных автозапчастей начался в конце февраля и продлится в течение года. Принять участие в нем смогут производители и импортеры масляных фильтров, свечей зажигания, автомобильных стекол, а также оптовые и розничные продавцы.
По мнению авторов инициативы, эксперимент даст возможность однозначно идентифицировать отдельную единицу продукции. На ценах и ассортименте оригинальных автозапчастей он особо не отразится.
Девушка осматривает салон автомобиля - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Водителям сообщили об изменениях правил постановки авто на учет с 1 марта
1 марта, 03:14
 
АвилонАвтоАвтозапчастиРоссияАлексей Шпикалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала