https://ria.ru/20250303/zapchasti-2002636025.html

Водителей предупредили об изменениях на рынке автозапчастей

Водителей предупредили об изменениях на рынке автозапчастей - РИА Новости, 03.03.2025

Водителей предупредили об изменениях на рынке автозапчастей

Начатый в феврале эксперимент по маркировке некоторых автозапчастей не сильно изменит стоимость оригинальных деталей, а вот копий и контрафакта станет меньше,... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T03:51:00+03:00

2025-03-03T03:51:00+03:00

2025-03-03T03:51:00+03:00

авилон

авто

автозапчасти

россия

алексей шпикалов

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Начатый в феврале эксперимент по маркировке некоторых автозапчастей не сильно изменит стоимость оригинальных деталей, а вот копий и контрафакта станет меньше, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запчастям АГ "Авилон" Алексей Шпикалов."В целом после старта маркировки снизится количество контрафакта и низкокачественных копий, которые продаются по более низким ценам", — подчеркнул он.Добровольный эксперимент по маркировке отдельных автозапчастей начался в конце февраля и продлится в течение года. Принять участие в нем смогут производители и импортеры масляных фильтров, свечей зажигания, автомобильных стекол, а также оптовые и розничные продавцы.По мнению авторов инициативы, эксперимент даст возможность однозначно идентифицировать отдельную единицу продукции. На ценах и ассортименте оригинальных автозапчастей он особо не отразится.

https://ria.ru/20250301/uchet-2002377563.html

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авилон , авто, автозапчасти, россия, алексей шпикалов