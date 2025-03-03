https://ria.ru/20250303/zapchasti-2002636025.html
Водителей предупредили об изменениях на рынке автозапчастей
Водителей предупредили об изменениях на рынке автозапчастей - РИА Новости, 03.03.2025
Водителей предупредили об изменениях на рынке автозапчастей
Начатый в феврале эксперимент по маркировке некоторых автозапчастей не сильно изменит стоимость оригинальных деталей, а вот копий и контрафакта станет меньше,... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T03:51:00+03:00
2025-03-03T03:51:00+03:00
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авилон
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алексей шпикалов
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Начатый в феврале эксперимент по маркировке некоторых автозапчастей не сильно изменит стоимость оригинальных деталей, а вот копий и контрафакта станет меньше, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запчастям АГ "Авилон" Алексей Шпикалов."В целом после старта маркировки снизится количество контрафакта и низкокачественных копий, которые продаются по более низким ценам", — подчеркнул он.Добровольный эксперимент по маркировке отдельных автозапчастей начался в конце февраля и продлится в течение года. Принять участие в нем смогут производители и импортеры масляных фильтров, свечей зажигания, автомобильных стекол, а также оптовые и розничные продавцы.По мнению авторов инициативы, эксперимент даст возможность однозначно идентифицировать отдельную единицу продукции. На ценах и ассортименте оригинальных автозапчастей он особо не отразится.
https://ria.ru/20250301/uchet-2002377563.html
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авилон , авто, автозапчасти, россия, алексей шпикалов
Авилон , Авто, Автозапчасти, Россия, Алексей Шпикалов
Водителей предупредили об изменениях на рынке автозапчастей
АГ Авилон: на рынке автозапчастей в РФ теперь будет меньше копий и контрафакта