https://ria.ru/20250303/zaderzhanie-2002732362.html
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в финансировании терроризма
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в финансировании терроризма - РИА Новости, 03.03.2025
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в финансировании терроризма
Уроженец Северного Кавказа задержан в Орехово-Зуево по подозрению в финансировании организации, планирующей теракты в России, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:42:00+03:00
2025-03-03T12:42:00+03:00
2025-03-03T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уроженец Северного Кавказа задержан в Орехово-Зуево по подозрению в финансировании организации, планирующей теракты в России, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области задержан 22-летний молодой человек. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей о финансировании терроризма. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Москве и Московской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что с мая по август 2024 года уроженец Северного Кавказа финансировал международную террористическую организацию для оказания материальной помощи в совершении терактов в России. Фигурант арестован.
https://ria.ru/20250303/fsb-2002731771.html
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россия, московская область (подмосковье), северный кавказ, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Московская область (Подмосковье), Северный Кавказ, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в финансировании терроризма
СК: в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в финансировании терроризма