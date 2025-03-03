Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в финансировании терроризма - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/zaderzhanie-2002732362.html
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в финансировании терроризма
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в финансировании терроризма - РИА Новости, 03.03.2025
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в финансировании терроризма
Уроженец Северного Кавказа задержан в Орехово-Зуево по подозрению в финансировании организации, планирующей теракты в России, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:42:00+03:00
2025-03-03T12:42:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
северный кавказ
следственный комитет россии (ск рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уроженец Северного Кавказа задержан в Орехово-Зуево по подозрению в финансировании организации, планирующей теракты в России, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области задержан 22-летний молодой человек. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей о финансировании терроризма. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Москве и Московской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что с мая по август 2024 года уроженец Северного Кавказа финансировал международную террористическую организацию для оказания материальной помощи в совершении терактов в России. Фигурант арестован.
https://ria.ru/20250303/fsb-2002731771.html
россия
московская область (подмосковье)
северный кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_b410886912d2acf77f212ab26778e216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская область (подмосковье), северный кавказ, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Московская область (Подмосковье), Северный Кавказ, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в финансировании терроризма

СК: в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в финансировании терроризма

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уроженец Северного Кавказа задержан в Орехово-Зуево по подозрению в финансировании организации, планирующей теракты в России, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.
"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области задержан 22-летний молодой человек. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей о финансировании терроризма. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Москве и Московской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с мая по август 2024 года уроженец Северного Кавказа финансировал международную террористическую организацию для оказания материальной помощи в совершении терактов в России. Фигурант арестован.
Арсенал исламиста, планировавшего теракты - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Ликвидированному исламисту присылали видео с убитыми в СИЗО боевиками
12:40
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Северный КавказСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала