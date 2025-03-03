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Более 240 сельскохозяйственных ярмарок пройдет в Подмосковье в марте
Более 240 сельскохозяйственных ярмарок пройдет в Подмосковье в марте - РИА Новости, 03.03.2025
Более 240 сельскохозяйственных ярмарок пройдет в Подмосковье в марте
В Московской области в марте запланированы 246 сельскохозяйственных ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:05:00+03:00
2025-03-03T12:05:00+03:00
2025-03-03T12:05:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Московской области в марте запланированы 246 сельскохозяйственных ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Тематические площадки будут работать в 42 городских округах Подмосковья. Гости смогут приобрести натуральную фермерскую продукцию от производителей из разных регионов России, в том числе Московской области. В ассортименте будут колбасы, хлебобулочные изделия, сладости, кисломолочные продукты. В городских округах Власиха, Воскресенск, Ленинский, Люберцы и в муниципальном округе Лотошино будут работать тематические площадки "8 марта" и "Мир женщины". Помимо этого, состоятся ярмарки "Встречаем весну", "Весенняя капель", "Весенний праздник", "Проводы весны". В поселке Шаховская пройдут мероприятия к Всемирному дню театра, Всемирному дню защиты потребителей и православному посту.
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московская область (подмосковье), ярмарки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ярмарки
Более 240 сельскохозяйственных ярмарок пройдет в Подмосковье в марте
Свыше 240 сельскохозяйственных ярмарок пройдет на подмосковных площадках в марте