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Около 160 бизнесменов приняли участие во "Всероссийской ярмарке" в Самаре
Около 160 бизнесменов приняли участие во "Всероссийской ярмарке" в Самаре - РИА Новости, 03.03.2025
Около 160 бизнесменов приняли участие во "Всероссийской ярмарке" в Самаре
Около 160 предпринимателей приняли участие во "Всероссийской ярмарке", которая состоялась в рамках масленичных гуляний в Самаре, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T15:17:00+03:00
2025-03-03T15:17:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Около 160 предпринимателей приняли участие во "Всероссийской ярмарке", которая состоялась в рамках масленичных гуляний в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона. Предприниматели представили на ярмарке ремесленные изделия и продукцию народно-художественных промыслов. Многие из них являются участниками проекта "Сделано в Самарской области". "Ярмарка – это не только возможность для местных предпринимателей заявить о себе, но и возможность для жителей Самары порадоваться разнообразию нашего культурного наследия. Такие события поддерживают малый бизнес и помогают укрепить традиции торговли в нашем регионе", - сказал министр промышленности и торговли региона Денис Гурков, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что "Всероссийская ярмарка" уже стала регулярным событием в Самаре, развивающим экономику и поддержку ремесел. Ярмарка организована Минпромторгом Самарской области совместно с администрацией города. Проект "Всероссийская ярмарка" реализуется в 15 регионах.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , самарская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Самарская область
Около 160 бизнесменов приняли участие во "Всероссийской ярмарке" в Самаре
Порядка 160 бизнесменов поучаствовали во "Всероссийской ярмарке" в Самаре