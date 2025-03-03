https://ria.ru/20250303/yarmarka-2002775091.html

Около 160 бизнесменов приняли участие во "Всероссийской ярмарке" в Самаре

Около 160 бизнесменов приняли участие во "Всероссийской ярмарке" в Самаре - РИА Новости, 03.03.2025

Около 160 бизнесменов приняли участие во "Всероссийской ярмарке" в Самаре

Около 160 предпринимателей приняли участие во "Всероссийской ярмарке", которая состоялась в рамках масленичных гуляний в Самаре, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T15:17:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Около 160 предпринимателей приняли участие во "Всероссийской ярмарке", которая состоялась в рамках масленичных гуляний в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона. Предприниматели представили на ярмарке ремесленные изделия и продукцию народно-художественных промыслов. Многие из них являются участниками проекта "Сделано в Самарской области". "Ярмарка – это не только возможность для местных предпринимателей заявить о себе, но и возможность для жителей Самары порадоваться разнообразию нашего культурного наследия. Такие события поддерживают малый бизнес и помогают укрепить традиции торговли в нашем регионе", - сказал министр промышленности и торговли региона Денис Гурков, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что "Всероссийская ярмарка" уже стала регулярным событием в Самаре, развивающим экономику и поддержку ремесел. Ярмарка организована Минпромторгом Самарской области совместно с администрацией города. Проект "Всероссийская ярмарка" реализуется в 15 регионах.

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