https://ria.ru/20250303/vzyatka-2002770917.html

В Нижнем Новгороде экс-сотрудник Ростехнадзора получил срок за взятки

В Нижнем Новгороде экс-сотрудник Ростехнадзора получил срок за взятки - РИА Новости, 03.03.2025

В Нижнем Новгороде экс-сотрудник Ростехнадзора получил срок за взятки

Бывший сотрудник Волжско-Окского управления Ростехнадзора осужден на 7 лет колонии строгого режима за получение взяток на сумму 15 миллионов рублей от... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T15:05:00+03:00

2025-03-03T15:05:00+03:00

2025-03-03T15:05:00+03:00

происшествия

нижегородская область

россия

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Бывший сотрудник Волжско-Окского управления Ростехнадзора осужден на 7 лет колонии строгого режима за получение взяток на сумму 15 миллионов рублей от поднадзорных организаций, сообщила прокуратура Нижегородской области. В суде установлено, что в период с августа 2021 года по октябрь 2022 года подсудимый, занимая различные должности в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора, совместно с иными сотрудниками получил от представителей поднадзорных организаций взятки на сумму свыше 15 миллионов рублей. Взятки передавались за общее покровительство, внеочередной прием документов и их регистрацию, обеспечение беспрепятственного прохождения проверок и получение услуги по аттестации в области промышленной безопасности. Было возбуждено уголовное дело по части 5 и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в составе организованной группы в крупном и особо крупном размере). "Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Как уточняет следственное управление СК РФ по Нижегородской области, уголовные дела в отношении иных участников организованной преступной группы рассматриваются судом.

https://ria.ru/20250303/prigovor-2002748657.html

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происшествия, нижегородская область, россия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), следственный комитет россии (ск рф)