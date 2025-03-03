Суд в Приморье рассмотрит дело о даче взятки за приемку дорожных работ
В Приморье будут судить бизнесмена, давшего взятку за приемку дорожных работ
Статуя Фемиды. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении заместителя генерального директора коммерческой организации о даче взятки за приемку работ по ремонту дорог, выполненных с нарушениями, сообщает прокуратура Приморья.
"Прокурор Ленинского района г. Владивостока утвердил обвинительное заключение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). На два земельных участка, квартиру и жилой дом в Архангельской области и на денежные средства, переданные в качестве взятки в размере 2,5 миллиона рублей, наложен арест", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в декабре 2024 года обвиняемый дал взятку в размере 2,5 миллиона рублей в качестве части ранее оговоренной суммы взятки в размере 5 миллионов рублей начальнику отдела краевого государственного казенного учреждения "Примуправтодор" за приемку работ по ремонту дорог в Хасанском муниципальном округе, выполненных с нарушением нормативной документации. Получатель взятки действовал в рамках оперативного мероприятия, после передачи взятки фигуранта задержали.
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