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Суд в Приморье рассмотрит дело о даче взятки за приемку дорожных работ - РИА Новости, 03.03.2025
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02:52 03.03.2025
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Суд в Приморье рассмотрит дело о даче взятки за приемку дорожных работ
Суд в Приморье рассмотрит дело о даче взятки за приемку дорожных работ - РИА Новости, 03.03.2025
Суд в Приморье рассмотрит дело о даче взятки за приемку дорожных работ
Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении заместителя генерального директора коммерческой организации о даче взятки за приемку работ по ремонту... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T02:52:00+03:00
2025-03-03T02:52:00+03:00
происшествия
ленинский район
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении заместителя генерального директора коммерческой организации о даче взятки за приемку работ по ремонту дорог, выполненных с нарушениями, сообщает прокуратура Приморья. "Прокурор Ленинского района г. Владивостока утвердил обвинительное заключение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). На два земельных участка, квартиру и жилой дом в Архангельской области и на денежные средства, переданные в качестве взятки в размере 2,5 миллиона рублей, наложен арест", - говорится в сообщении. По версии следствия, в декабре 2024 года обвиняемый дал взятку в размере 2,5 миллиона рублей в качестве части ранее оговоренной суммы взятки в размере 5 миллионов рублей начальнику отдела краевого государственного казенного учреждения "Примуправтодор" за приемку работ по ремонту дорог в Хасанском муниципальном округе, выполненных с нарушением нормативной документации. Получатель взятки действовал в рамках оперативного мероприятия, после передачи взятки фигуранта задержали.
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происшествия, ленинский район, владивосток, россия
Происшествия, Ленинский район, Владивосток, Россия
Суд в Приморье рассмотрит дело о даче взятки за приемку дорожных работ

В Приморье будут судить бизнесмена, давшего взятку за приемку дорожных работ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении заместителя генерального директора коммерческой организации о даче взятки за приемку работ по ремонту дорог, выполненных с нарушениями, сообщает прокуратура Приморья.
"Прокурор Ленинского района г. Владивостока утвердил обвинительное заключение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). На два земельных участка, квартиру и жилой дом в Архангельской области и на денежные средства, переданные в качестве взятки в размере 2,5 миллиона рублей, наложен арест", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в декабре 2024 года обвиняемый дал взятку в размере 2,5 миллиона рублей в качестве части ранее оговоренной суммы взятки в размере 5 миллионов рублей начальнику отдела краевого государственного казенного учреждения "Примуправтодор" за приемку работ по ремонту дорог в Хасанском муниципальном округе, выполненных с нарушением нормативной документации. Получатель взятки действовал в рамках оперативного мероприятия, после передачи взятки фигуранта задержали.
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