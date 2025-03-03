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Суд в Приморье рассмотрит дело о даче взятки за приемку дорожных работ

Суд в Приморье рассмотрит дело о даче взятки за приемку дорожных работ - РИА Новости, 03.03.2025

Суд в Приморье рассмотрит дело о даче взятки за приемку дорожных работ

Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении заместителя генерального директора коммерческой организации о даче взятки за приемку работ по ремонту... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T02:52:00+03:00

2025-03-03T02:52:00+03:00

2025-03-03T02:52:00+03:00

происшествия

ленинский район

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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении заместителя генерального директора коммерческой организации о даче взятки за приемку работ по ремонту дорог, выполненных с нарушениями, сообщает прокуратура Приморья. "Прокурор Ленинского района г. Владивостока утвердил обвинительное заключение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). На два земельных участка, квартиру и жилой дом в Архангельской области и на денежные средства, переданные в качестве взятки в размере 2,5 миллиона рублей, наложен арест", - говорится в сообщении. По версии следствия, в декабре 2024 года обвиняемый дал взятку в размере 2,5 миллиона рублей в качестве части ранее оговоренной суммы взятки в размере 5 миллионов рублей начальнику отдела краевого государственного казенного учреждения "Примуправтодор" за приемку работ по ремонту дорог в Хасанском муниципальном округе, выполненных с нарушением нормативной документации. Получатель взятки действовал в рамках оперативного мероприятия, после передачи взятки фигуранта задержали.

https://ria.ru/20250227/chinovnik-2001940793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ленинский район, владивосток, россия