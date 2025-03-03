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В Черкассах прогремел взрыв

В Черкассах прогремел взрыв - РИА Новости, 03.03.2025

В Черкассах прогремел взрыв

Взрыв прозвучал в Черкассах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" . РИА Новости, 03.03.2025

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Черкассах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" ."В Черкассах и в окрестностях города слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Черкасской области звучит с 23.35 мск воскресенья.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

черкассы, в мире, вооруженные силы украины, россия, украина