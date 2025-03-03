В Черкассах прогремел взрыв
В Черкассах после воздушной тревоги прогремел взрыв
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Черкассах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" .
"В Черкассах и в окрестностях города слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Черкасской области звучит с 23.35 мск воскресенья.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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