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В Черкассах прогремел взрыв - РИА Новости, 03.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:25 03.03.2025 (обновлено: 03:28 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/vzryv-2002646126.html
В Черкассах прогремел взрыв
В Черкассах прогремел взрыв - РИА Новости, 03.03.2025
В Черкассах прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в Черкассах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" . РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T03:25:00+03:00
2025-03-03T03:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
черкассы
в мире
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Черкассах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" ."В Черкассах и в окрестностях города слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Черкасской области звучит с 23.35 мск воскресенья.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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черкассы, в мире, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Черкассы, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Черкассах прогремел взрыв

В Черкассах после воздушной тревоги прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Черкассах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" .
Черкассах и в окрестностях города слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Черкасской области звучит с 23.35 мск воскресенья.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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