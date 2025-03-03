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В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 03.03.2025
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T02:10:00+03:00
2025-03-03T02:10:00+03:00
2025-03-03T03:01:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram."В Харькове был слышен взрыв. Возможно, за пределами города", — говорится в публикации.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 20:05 воскресенья звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове после воздушной тревоги прогремел взрыв