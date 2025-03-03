https://ria.ru/20250303/vzryv-2002643459.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 03.03.2025

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 03.03.2025

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram."В Харькове был слышен взрыв. Возможно, за пределами города", — говорится в публикации.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 20:05 воскресенья звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, вооруженные силы украины, россия, харьковская область