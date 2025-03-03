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Центр "Мой Бизнес" Башкортостана возобновил выезды мобильных офисов
Центр "Мой Бизнес" Башкортостана возобновил выезды мобильных офисов - РИА Новости, 03.03.2025
Центр "Мой Бизнес" Башкортостана возобновил выезды мобильных офисов
Центр "Мой бизнес" Республики Башкортостан возобновил программу выездов мобильных офисов, в феврале состоялись две поездки в села Серафимовский и Месягутово,... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Республики Башкортостан возобновил программу выездов мобильных офисов, в феврале состоялись две поездки в села Серафимовский и Месягутово, сообщает пресс-служба правительства региона. "Выездной формат позволяет донести информацию о мерах государственной поддержки и выявить потребности бизнеса. В 2024 году консультационные услуги получили жители 20 городских округов и муниципальных районов. Учитывая положительные отзывы, данную работу планируем продолжить", – приводит пресс-служба слова министра предпринимательства и туризма республики Зухры Гордиенко. Выездное мероприятие в селе Серафимовский Туймазинского района прошло с участием бизнес-шерифа района, региональных общественных объединений и представителей центра "Мой бизнес". Они рассказали о действующих мерах поддержки, муниципальных и грантовых программах, в том числе в сфере туризма. В селе Месягутово прошел второй выезд мобильного офиса центра для предпринимателей Дуванского и Мечетлинского районов. Здесь участники смогли узнать о деятельности Агентства Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства, новых услугах центра "Мой бизнес" и Гарантийного фонда. Также обсуждались программы льготного кредитования для МСП, условия соцконтракта для начинающих предпринимателей и другое. Мероприятия проходили в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
https://ria.ru/20250303/biznes-2002470439.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика башкортостан
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Республика Башкортостан
Центр "Мой Бизнес" Башкортостана возобновил выезды мобильных офисов
Центр "Мой Бизнес" Башкортостана провел два выезда мобильных офисов в феврале
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Республики Башкортостан возобновил программу выездов мобильных офисов, в феврале состоялись две поездки в села Серафимовский и Месягутово, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Выездной формат позволяет донести информацию о мерах государственной поддержки и выявить потребности бизнеса. В 2024 году консультационные услуги получили жители 20 городских округов и муниципальных районов. Учитывая положительные отзывы, данную работу планируем продолжить", – приводит пресс-служба слова министра предпринимательства и туризма республики Зухры Гордиенко.
Выездное мероприятие в селе Серафимовский Туймазинского района прошло с участием бизнес-шерифа района, региональных общественных объединений и представителей центра "Мой бизнес". Они рассказали о действующих мерах поддержки, муниципальных и грантовых программах, в том числе в сфере туризма.
В селе Месягутово прошел второй выезд мобильного офиса центра для предпринимателей Дуванского и Мечетлинского районов. Здесь участники смогли узнать о деятельности Агентства Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства, новых услугах центра "Мой бизнес" и Гарантийного фонда. Также обсуждались программы льготного кредитования для МСП, условия соцконтракта для начинающих предпринимателей и другое.
Мероприятия проходили в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".