https://ria.ru/20250303/vybory-2002722451.html

Депутаты Парламентского собрания оценили ход выборов в Таджикистане

Депутаты Парламентского собрания оценили ход выборов в Таджикистане - РИА Новости, 03.03.2025

Депутаты Парламентского собрания оценили ход выборов в Таджикистане

Депутаты Парламентского собрания из России и Беларуси оценили ход голосования выборов в Таджикистане в нижнюю палату парламента и местные органы власти,... РИА Новости, 03.03.2025

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутаты Парламентского собрания из России и Беларуси оценили ход голосования выборов в Таджикистане в нижнюю палату парламента и местные органы власти, сообщает Sputnik Таджикистан.По данным ЦКВР, уже к середине дня голосования на всех 3513 избирательных участках явка составила 59% при минимальной норме в 50%. Выборы выиграла правящая Народно-демократическая партия с результатом в 71,3%. За подготовкой и ходом голосования следили зарубежные наблюдатели, в том числе депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которые поделились своим впечатлением от прошедших выборов. "У нас состоялась и встреча с председателем Центральной комиссии, мы внимательно изучили представленные материалы и могу сказать, что вся подготовка соответствует и законодательству республики Таджикистан, и конвенции СНГ о стандартах демократических выборов. Поэтому здесь не возникает никаких вопросов", - пояснила член комитета Совфеда РФ по международным делам Наталья Никонорова. По ее словам, гражданам было предоставлено много информации о кандидатах и процедуре голосования. Что касается особенностей текущих выборов, то Никонорова подтвердила слова зампреда парламента Махмадали Ватанзоды о более масштабном, чем в предыдущие годы, участии женщин в выборах. "На меня произвело впечатление, что женщины в РТ активно участвуют в политической жизни, поскольку 30% в списках депутатов — это достаточно высокий процент для партий", - подчеркнула она. Еще один наблюдатель - глава Комиссии по безопасности и обороне в Парламентском собрании России и Беларуси Геннадий Лепешко - также подчеркнул высокий уровень подготовки избирательных комиссий на участке, доступную процедуру голосования для граждан с ограниченными возможностями здоровья и активное участие молодежи в голосовании. "Мы осмотрели несколько участков в Душанбе, Нуреке и Гиссаре, и могу сказать, что все организованно на достаточно высоком уровне, прошла хорошая подготовительная и агитационная работа. Все участки открылись своевременно и уже во время нашего посещения примерно в 11:00 около 30% избирателей уже проголосовали. Особенно отрадно видеть, как активно впервые голосует молодежь, которая только приобрела это право", - подчеркнул он. 1 марта с 06:00 до 20:00 в Таджикистане были открыты избирательные участки, на которых можно выбрать депутатов в парламент и местные органы власти. В нижнюю палату парламента республики избирались 63 депутата. В соответствии с Конституцией Таджикистана депутаты выбираются на пять лет - до 2030 года. В общей сложности в стране создан 41 одномандатный избирательный округ и 3513 участков для выборов.

https://ria.ru/20250303/tadzhikistan-2002671329.html

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таджикистан, россия, белоруссия, парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии