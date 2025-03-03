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Военный раскритиковал командование ВСУ после удара России по полигону
Военный раскритиковал командование ВСУ после удара России по полигону - РИА Новости, 03.03.2025
Военный раскритиковал командование ВСУ после удара России по полигону
Старший лейтенант ВСУ Николай Мельник после удара российским ракетным комплексом "Искандер-М" по полигону в Днепропетровской области, в результате которого... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T15:34:00+03:00
2025-03-03T15:34:00+03:00
2025-03-03T15:34:00+03:00
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днепропетровская область
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Старший лейтенант ВСУ Николай Мельник после удара российским ракетным комплексом "Искандер-М" по полигону в Днепропетровской области, в результате которого погибло до 150 украинских солдат, раскритиковал вышестоящее командование и обвинил украинских командиров в отсутствии критического отношения к их решениям. Минобороны РФ 1 марта сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 солдат ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области. Позже командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подтвердил удар по полигону. Как сообщило в понедельник государственное бюро расследований (ГБР), на Украине заведено уголовное дело заведено по факту удара по полигону в Днепропетровской области. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области в субботу был нанесен во время построения личного состава. "В украинской армии нет культуры критического отношения к своим решениям и решении людей, которых ты назначил. Очень мало командиров, генералов имеют такое качество", - приводит слова Мельника украинский телеканал "5 канал".
https://ria.ru/20250302/poligon-2002630953.html
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Удар по военному полигону Новомосковский
Удар по военному полигону Новомосковский
2025-03-03T15:34
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РИА Новости
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в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), верховная рада украины
В мире, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Верховная Рада Украины
Военный раскритиковал командование ВСУ после удара России по полигону
Военный Мельник обвинил командование ВСУ в отсутствии критического мышления