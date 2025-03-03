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ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области - РИА Новости, 03.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/vsu-2002761625.html
ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области
ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области - РИА Новости, 03.03.2025
ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области
Украинские военные атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:32:00+03:00
2025-03-03T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Украинские военные атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ нанесли удары по четырём населённым пунктам нашей области. Предварительно, пострадавших нет. В Волоконовском районе в селе Борисовка на территорию производственного предприятия сброшено взрывное устройство с беспилотника — выбиты окна и посечён фасад одного из помещений. В селе Тишанка в результате обстрела повреждена детская площадка", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Борки Валуйского округа вследствие детонации FPV-дрона повреждены частный дом и транспортное средство. В селе Толоконное Белгородского района в результате прилёта снарядов по территории сельхозпредприятия повреждены один из корпусов и три единицы спецтехники.
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области

Гладков: при атаке ВСУ по четырем белгородским селам никто не пострадал

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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БЕЛГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Украинские военные атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ВСУ нанесли удары по четырём населённым пунктам нашей области. Предварительно, пострадавших нет. В Волоконовском районе в селе Борисовка на территорию производственного предприятия сброшено взрывное устройство с беспилотника — выбиты окна и посечён фасад одного из помещений. В селе Тишанка в результате обстрела повреждена детская площадка", - написал Гладков.
Он добавил, что в селе Борки Валуйского округа вследствие детонации FPV-дрона повреждены частный дом и транспортное средство. В селе Толоконное Белгородского района в результате прилёта снарядов по территории сельхозпредприятия повреждены один из корпусов и три единицы спецтехники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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