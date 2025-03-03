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ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области

ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области - РИА Новости, 03.03.2025

ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области

Украинские военные атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:32:00+03:00

2025-03-03T14:32:00+03:00

2025-03-03T14:32:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Украинские военные атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ нанесли удары по четырём населённым пунктам нашей области. Предварительно, пострадавших нет. В Волоконовском районе в селе Борисовка на территорию производственного предприятия сброшено взрывное устройство с беспилотника — выбиты окна и посечён фасад одного из помещений. В селе Тишанка в результате обстрела повреждена детская площадка", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Борки Валуйского округа вследствие детонации FPV-дрона повреждены частный дом и транспортное средство. В селе Толоконное Белгородского района в результате прилёта снарядов по территории сельхозпредприятия повреждены один из корпусов и три единицы спецтехники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия