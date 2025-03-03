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ВСУ потеряли до 605 военных в зоне действий "Центра"

ВСУ потеряли до 605 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 03.03.2025

ВСУ потеряли до 605 военных в зоне действий "Центра"

Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 605 военнослужащих и танк, сообщило... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:00:00+03:00

2025-03-03T13:00:00+03:00

2025-03-03T13:00:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 605 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Удачное, Красноармейск, Димитров, Елизаветовка, Андреевка, Котляровка и Успеновка Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 605 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль MaxxPro производства США и три автомобиля. Уничтожены четыре артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность