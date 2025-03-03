https://ria.ru/20250303/volodin-2002658650.html

Победа Трампа на выборах была неожиданностью для Европы, заявил Володин

Победа Трампа на выборах была неожиданностью для Европы, заявил Володин - РИА Новости, 03.03.2025

Победа Трампа на выборах была неожиданностью для Европы, заявил Володин

Европа в ступоре, так как победа Дональда Трампа на выборах президента США была большой неожиданностью для подавляющего большинства глав европейских государств, РИА Новости, 03.03.2025

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Европа в ступоре, так как победа Дональда Трампа на выборах президента США была большой неожиданностью для подавляющего большинства глав европейских государств, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Европа в ступоре... Победа Трампа на выборах президента США была большой неожиданностью для подавляющего большинства глав европейских государств. Более того, все они не только уверовали в грядущий триумф Байдена, а затем Харрис, но и делали всё для его достижения. В том числе публично поддерживая их и при этом негативно высказываясь по отношению к нынешнему президенту Трампу", - написал он. Как отметил Володин, Вашингтон постоянно подчеркивал, что влияние на выборы президента США извне неприемлемо, добавив, что так же считает и Россия. "Вмешательство во внутренние дела суверенных государств — недопустимо. Но главы европейских стран посчитали, что они могут открыто поддерживать своего кандидата. С такими заявлениями выступили многие евролидеры. В группу сторонников входил и Зеленский, который ездил в США и активно выступал против Трампа. Так же как и лидеры прибалтийских государств", - отметил Володин. Председатель Госдумы напомнил, что при этом в Европе была выбрана модель развития наднациональных образований — Евросоюз, Европарламент, ПАСЕ. "В последние годы этот курс резко усилился. В рамках данной концепции роль государств, входящих в ЕС, должна быть минимальной. Евроструктуры, включая ПАСЕ, формировались с обязательным включением лиц нетрадиционной ориентации, что позволяло легче управлять ими. В принципе сами евролидеры подвергались определённой селекции. Много случайных людей стало во власти. Среди них и неудавшийся комик Зеленский", - заявил он. Володин считает, что восприятие таких руководителей Трампом более чем критичное, так как у него за плечами серьёзные успехи в крупном бизнесе и политике. "Он явно не собирается ставить себя на одну планку с ними", - отметил председатель ГД. По мнению Володина, у Трампа своё видение миграционных процессов, диаметрально противоположное отношение к трансгендерам и однополым бракам, и вопросам экономики и миропорядка. "Когда сейчас рассуждают: за кого он? Трамп — за Америку. Путин — за Россию. Это совершенно очевидно. Но есть вопрос, который существовал ранее и есть сейчас: за кого главы европейских государств?" - сказал Володин.

https://ria.ru/20250127/trump-1995799126.html

https://ria.ru/20250303/tramp-2002651969.html

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Варвара Скокшина

сша, европа, россия, дональд трамп, вячеслав володин, госдума рф, парламентская ассамблея совета европы, европарламент, мюнхенская конференция по безопасности, в мире