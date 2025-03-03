Рейтинг@Mail.ru
Победа Трампа на выборах была неожиданностью для Европы, заявил Володин - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/volodin-2002658650.html
Победа Трампа на выборах была неожиданностью для Европы, заявил Володин
Победа Трампа на выборах была неожиданностью для Европы, заявил Володин - РИА Новости, 03.03.2025
Победа Трампа на выборах была неожиданностью для Европы, заявил Володин
Европа в ступоре, так как победа Дональда Трампа на выборах президента США была большой неожиданностью для подавляющего большинства глав европейских государств, РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T08:31:00+03:00
2025-03-03T08:31:00+03:00
сша
европа
россия
дональд трамп
вячеслав володин
госдума рф
парламентская ассамблея совета европы
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Европа в ступоре, так как победа Дональда Трампа на выборах президента США была большой неожиданностью для подавляющего большинства глав европейских государств, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Европа в ступоре... Победа Трампа на выборах президента США была большой неожиданностью для подавляющего большинства глав европейских государств. Более того, все они не только уверовали в грядущий триумф Байдена, а затем Харрис, но и делали всё для его достижения. В том числе публично поддерживая их и при этом негативно высказываясь по отношению к нынешнему президенту Трампу", - написал он. Как отметил Володин, Вашингтон постоянно подчеркивал, что влияние на выборы президента США извне неприемлемо, добавив, что так же считает и Россия. "Вмешательство во внутренние дела суверенных государств — недопустимо. Но главы европейских стран посчитали, что они могут открыто поддерживать своего кандидата. С такими заявлениями выступили многие евролидеры. В группу сторонников входил и Зеленский, который ездил в США и активно выступал против Трампа. Так же как и лидеры прибалтийских государств", - отметил Володин. Председатель Госдумы напомнил, что при этом в Европе была выбрана модель развития наднациональных образований — Евросоюз, Европарламент, ПАСЕ. "В последние годы этот курс резко усилился. В рамках данной концепции роль государств, входящих в ЕС, должна быть минимальной. Евроструктуры, включая ПАСЕ, формировались с обязательным включением лиц нетрадиционной ориентации, что позволяло легче управлять ими. В принципе сами евролидеры подвергались определённой селекции. Много случайных людей стало во власти. Среди них и неудавшийся комик Зеленский", - заявил он. Володин считает, что восприятие таких руководителей Трампом более чем критичное, так как у него за плечами серьёзные успехи в крупном бизнесе и политике. "Он явно не собирается ставить себя на одну планку с ними", - отметил председатель ГД. По мнению Володина, у Трампа своё видение миграционных процессов, диаметрально противоположное отношение к трансгендерам и однополым бракам, и вопросам экономики и миропорядка. "Когда сейчас рассуждают: за кого он? Трамп — за Америку. Путин — за Россию. Это совершенно очевидно. Но есть вопрос, который существовал ранее и есть сейчас: за кого главы европейских государств?" - сказал Володин.
https://ria.ru/20250127/trump-1995799126.html
https://ria.ru/20250303/tramp-2002651969.html
https://ria.ru/20250303/fond-2002269150.html
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dee0ac806cead23066da8464d5c94c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, европа, россия, дональд трамп, вячеслав володин, госдума рф, парламентская ассамблея совета европы, европарламент, мюнхенская конференция по безопасности, в мире
США, Европа, Россия, Дональд Трамп, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире
Победа Трампа на выборах была неожиданностью для Европы, заявил Володин

Володин заявил, что Европа находится в ступоре после победы Трампа на выборах

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Европа в ступоре, так как победа Дональда Трампа на выборах президента США была большой неожиданностью для подавляющего большинства глав европейских государств, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Европа в ступоре... Победа Трампа на выборах президента США была большой неожиданностью для подавляющего большинства глав европейских государств. Более того, все они не только уверовали в грядущий триумф Байдена, а затем Харрис, но и делали всё для его достижения. В том числе публично поддерживая их и при этом негативно высказываясь по отношению к нынешнему президенту Трампу", - написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Трамп устроил холодный душ Брюсселю, пишут СМИ
27 января, 22:02
Как отметил Володин, Вашингтон постоянно подчеркивал, что влияние на выборы президента США извне неприемлемо, добавив, что так же считает и Россия.
"Вмешательство во внутренние дела суверенных государств — недопустимо. Но главы европейских стран посчитали, что они могут открыто поддерживать своего кандидата. С такими заявлениями выступили многие евролидеры. В группу сторонников входил и Зеленский, который ездил в США и активно выступал против Трампа. Так же как и лидеры прибалтийских государств", - отметил Володин.
Председатель Госдумы напомнил, что при этом в Европе была выбрана модель развития наднациональных образований — Евросоюз, Европарламент, ПАСЕ.
"В последние годы этот курс резко усилился. В рамках данной концепции роль государств, входящих в ЕС, должна быть минимальной. Евроструктуры, включая ПАСЕ, формировались с обязательным включением лиц нетрадиционной ориентации, что позволяло легче управлять ими. В принципе сами евролидеры подвергались определённой селекции. Много случайных людей стало во власти. Среди них и неудавшийся комик Зеленский", - заявил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Трамп призвал беспокоиться о внутренних проблемах, а не о Путине
06:06
Володин считает, что восприятие таких руководителей Трампом более чем критичное, так как у него за плечами серьёзные успехи в крупном бизнесе и политике.
"Он явно не собирается ставить себя на одну планку с ними", - отметил председатель ГД.
По мнению Володина, у Трампа своё видение миграционных процессов, диаметрально противоположное отношение к трансгендерам и однополым бракам, и вопросам экономики и миропорядка.
"Когда сейчас рассуждают: за кого он? Трамп — за Америку. Путин — за Россию. Это совершенно очевидно. Но есть вопрос, который существовал ранее и есть сейчас: за кого главы европейских государств?" - сказал Володин.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
"Когда-то так работало ЦРУ". Украина шокирована новым ударом Трампа
08:00
 
СШАЕвропаРоссияДональд ТрампВячеслав ВолодинГосдума РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыЕвропарламентМюнхенская конференция по безопасностиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала